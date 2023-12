O adventu policie radí nenosit větší sumy peněz a chránit se na internetu

Lidé, kteří preferují nákupy v kamenných obchodech nebo nákupních centrech, by se měli zaměřit na to, aby své osobní věci měli pod kontrolou.

„Pečlivě si je hlídali a nedali tak příležitost zlodějům k jejich krádeži. Právě místa s vyšší koncentrací osob na malém prostoru jsou pro potenciální zloděje vysoce atraktivní a vyhledávaná,“ poznamenala Lenka Vanková z Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

„Nenoste u sebe větší obnos peněz v hotovosti. Tomu se lze vyhnout používáním platební karty. V takovém případě ale nemějte PIN přímo u karty. Pokud však musíte, nebo chcete nosit větší částky peněz, je vhodné je nosit odděleně, nejlépe v zapínací kapse uvnitř oděvu,“ naznačila policejní mluvčí.

Při nakupování by neměli lidé odkládat osobní věci do nákupního vozíku. „Stačí chvilkové zaujetí zbožím a zloděj se o vaši tašku už postará. Typickým příkladem je oddělení pečiva, ovoce a zeleniny, kde si zboží vybíráme delší dobu a zpravidla i poodejdeme od nákupního vozíku,“ upozornila.

Cenné věci by lidé neměli zanechávat ani v autě na parkovišti před obchodem, i bezcenná věc totiž může podle policistů pachatele přilákat.

„Je-li to možné, mějte při nakládání nákupu do zavazadlového prostoru auta ostatní dveře do vozidla zamčené,“ naznačila Vanková. „Na parkovištích si všímejte pohybu podezřelých osob a případně věc oznamte na linku 158.“

Nákupy od prodejců a internet

„Nenakupujte zboží od různých prodejců, kteří vás osloví na parkovišti před obchodním domem. Za rádoby nízkou cenu vám rádi prodají nějakou maketu nebo věc bez hodnoty,“ vysvětlila mluvčí.

Každý rok rostou počty nákupů přes mobil nebo počítač prostřednictvím nejrůznějších e-shopů. „Bohužel online prostředí představuje stále častěji živnou půdou pro podvodníky a měli bychom se i v těchto případech chovat s rozvahou a vysokou mírou obezřetnosti,“ řekla Vanková.

„Vždy ověřujte věrohodnost internetového prodejce. Využít k tomu lze webové stránky upozorňující na rizikové e-shopy: www.coi.cz a také recenze ostatních nakupujících. Hvězdičky v hodnocení nemusí znamenat spolehlivost e-shopu. Stává se, že podvodníci první objednávky uskuteční, aby vytvořili důvěru a že i podvodné online obchody mohou mít hodně kladných hodnocení.“

„Ověřujte povinně údaje v obchodním rejstříku. V pořádku není, pokud chybí nebo jsou neúplné kontaktní informace či obchodní podmínky. Podezřelá je i nízká cena produktu, nízká jazyková úroveň e-shopu, doménové jméno z jiného oboru nebo využívání fotografií jiných legálních obchodů,“ naznačila policistka.

První nákup na neznámém e-shopu je lepší zaplatit dobírkou. „Chraňte před zneužitím své přístupové údaje. Pro různé přístupové účty používejte odlišná hesla. Hesla se snažte pravidelně obměňovat a nikomu je nesdělujte.“

Při online platbách je třeba sledovat, zda přenos dat probíhá na zabezpečených protokolech https, tls/ssl. „Vždy ověřte, zda vás webové stránky navádějí na bezpečnou platební bránu, nebo zda je pro platbu využíváno aktivní zabezpečení 3D Secure,“ poznamenala.

Podle policistů se rozhodně vyplatí i možnost pojištění internetových rizik pro případ, že se zákazník při online nákupu nebo jiné činnosti na internetu stane obětí trestné činnosti.