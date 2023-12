Labe na Ústecku mírně stoupá, platí stupeň ohrožení. Očekává se kulminace

V Ústí nad Labem hladina stoupla na 648 centimetrů, kulminovat by podle informace vodohospodářů mohla řeka dnes na úrovni 645 centimetrů. „To by znamenalo, že by žádná další opatření vyjma stávajícího zákazu průjezdu kolem řeky po hlavním tahu na Děčín nebyla nutná,“ uvedla mluvčí radnice Romana Macová.

Připraven je i materiál na stavbu protipovodňové stěny na levém břehu.

Děčín zajistil pohotovostní vlak Českých drah, který bude jezdit až do Dolního Žlebu. Je určen pouze pro mimořádné události a přepravu složek integrovaného záchranného systému. Po opadnutí vody se budou uklízet zaplavené komunikace. Podjezd v Krokově ulici u Libverdy je opět průjezdný. Linka č. 204 se vrátila na původní trasu s obsluhou zastávek Karned a Kolonie.

Od Roudnice nad Labem až po hranici s Německem je v různých částech zaplavena cyklostezka. I přesto, že jsou úseky označeny páskami, lidé chodí sledovat řeku až k vodě, což může být nebezpečné, protože svahy jsou podmáčené. Zákaz vjezdu nerespektovali v Ústí čtyři šoféři, kteří skončili ve vodě na zaplavené silnici pod Benešovým mostem, vytahovat je museli hasiči.

Litoměřice sledují kromě stavu Labe také stav Ohře v Lounech. Město ve spolupráci s městskou policií obyvatele nejvíce ohrožených oblastí stále informuje o současném a budoucím stavu. Několik rodin z Pobřežní ulice požádalo o pytle, které jim byly vydány.

„Při současné předpovědi kulminace Labe by nemělo dojít k vylití břehů na Střeleckém a Písečném ostrově. Ale je to na hraně,“ uvedl Miroslav Letafka, referent krizového řízení městského úřadu.

27. prosince 2023

V Lounech je Ohře na 440 centimetrech, což je hranice pro druhý stupeň povodňové aktivity. Výšku hladiny regulují vodohospodáři nádrží Nechranice. Ohře pod Nechranicemi se bude udržovat kolem současného průtoku, aby nádrž byla připravena na případné další možné přívaly vody.

První stupeň je na Ohři na Chomutovsku a v Brozanech na Litoměřicku. Stejný stupeň povodňové aktivity platí na Flájském potoce v Českém Jiřetíně v Krušných horách.