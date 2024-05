Smrt medvěda z Prahy je „vysloveně podivná”. Experti popisují transfery mezi zoo, zodpovědný člověk sedí v Moskvě

Podle kazašské zoo už musel být medvěd nemocný v Praze. Pitva nezávislého experta totiž prý prokázala intoxikaci organismu, kterou měl způsobit chronicky hnilobný zánět čelních a nosních dutin. „Hlen a nekrotická hmota pak ucpaly nosní průchody, což zapříčinilo otok mozku. Jednalo se o dlouhodobé onemocnění. Medvěd přijel již nemocný z vaší zoo,“ uvedli chovatelé z Almaty ve zprávě, kterou zveřejnil šéf pražské zoo Miroslav Bobek. Veškerý materiál z pitvy už prý Kazaši poslali výboru Evropského chovného programu. Tom podle nich skonal 4. května.

Šéf pražské zoo Miroslav Bobek ale namítá: medvěd odjel do Almaty v naprostém pořádku. „Odešel 28. března bez příznaků jakéhokoli onemocnění, a pokud je nám známo, transport do Almaty proběhl bez větších problémů,“ uvedl. Následně se prý pražská zoo od kolegů z Almaty dozvěděla, že se Tomovi daří dobře a na důkaz toho obdržela i obrazovou dokumentaci. To bylo 15. dubna. Pak se prý ale kazašská zoo na dlouho odmlčela a další informace přišla až po několika urgencích. Navíc poté, co se pražští chovatelé rozhodli ledního medvěda zkontrolovat a oznámili tento svůj plán kolegům v Almaty.

„Teprve v tu chvíli nám napsali, že už medvěd nežije. Nechápu, proč před námi Almaty Zoo tuto zprávu osmnáct dnů tajila. Budeme požadovat důsledné vyšetření Tomovy smrti a s našimi pochybnostmi se obracíme i na Evropskou asociaci zoologických zahrad, velvyslanectví ČR v Kazachstánu a rovněž na velvyslanectví Kazachstánu v Praze,“ rozhořčil se Bobek.

Zpráva okamžitě vyvolala velké pozdvižení. Podle odborníků z dalších zahrad je případ „vysloveně podivný“.