Almatská zoo tajila smrt ledního medvěda z Prahy. Bobek se zlobí, píše diplomatům

Podle Bobka odjel Tom do Kazachstánu bez příznaků jakéhokoliv onemocnění. „Do Almaty Zoo Tom odlétal 28. března a ten transport proběhl bez problémů. Zoo v Kazachstánu nám naposledy o Tomovi napsala 15. dubna a ve zprávě výslovně uvádí, že je v pořádku,“ vysvětlil Bobek.

„Od té doby jsme žádné informace nedostali, a tak jsem rozhodl o vyslání našich pracovníky do Almaty, aby tam medvěda navštívili a zdokumentovali, jak se mu daří. Měli tam jet v pondělí, ale dnes jsme dostali zprávu, že Tom 4. května zemřel,“ uvedl ředitel.

„Máme špatné zprávy. Medvěd Tom zemřel 4. května. Pitva prokázala, že příčinou smrti byla intoxikace organismu v důsledku chronického hnilobného zánětu čelních a nosních dutin s úplným ucpáním nosních průduchů s obsahem hlenu a nekrotickou hmotou, což vedlo k otoku mozku,“ citoval Bobek zprávu z Almaty na webu zahrady.

Almaty Zoo poukazuje na to, že lední medvěd přijel do jejich zahrady již nemocný a měla to potvrdit i pitva provedená nezávislým expertem.

Chci důkladné vyšetřování, žádá Bobek

Bobek je přístupem kazachstánské zoo znepokojený. „Pro nás je šokující, že nám Almaty Zoo tuhle zprávu 18 dní tajila. Samozřejmě budeme žádat vyšetřování celé věci na úrovni Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, na jejíž doporučení tam Tom odešel,“ dodal Bobek.

Ředitel pražské zoo se obrátil také na velvyslanectví ČR v Kazachstánu a na velvyslanectví Kazachstánu v Praze.

Tom se narodil v roce 2007 v Zoo Brno, do Prahy se přestěhoval v roce 2009. Do zoo v Almaty, rodiště jeho otce Umcy, odcestoval Tom 28. března za základě doporučení koordinátora evropského chovného programu. V Kazachstánu měl mít lepší životní podmínky a také měl dostat šanci na rozmnožování.