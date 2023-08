Spor o legalizaci konopí štěpí koalici. Piráti jsou pro, Lidovci proti s tím, že vzroste počet dopravních nehod

V poslední době se ve věci angažuje zejména pirátka Jana Michailidu, která společně s protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem (ODS) navrhuje princip takzvané regulované či řízené legalizace. Ten vychází z dat zemí, které k uvolnění striktní politiky už přistoupily.

Michailidu s Vobořilem mají změnu za racionální, neboť v současné době je konopí kvůli mezinárodním smlouvám, vycházejícím z americké politiky „válka s drogami“, řazeno na stejný seznam nebezpečných látek jako například heroin. V rámci regulované legalizace by si člověk starší 18 let například mohl konopí pěstovat a pro ty, kdo nemají k dispozici prostory nebo zahradu, by zde byla možnost takzvaných konopných klubů.