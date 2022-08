Hrozí legionářská nemoc? Navrhované snížení teploty vody může vést k množení bakterií, varují odbory

V obývácích 18 a v koupelně 19 stupňů Celsia, z kohoutků by tekla chladnější voda. To vše by mohla v domácnostech a na dalších místech Česka zavést nová vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v případě, že by došlo k výpadku zemního plynu z Ruska. „Jde o další opatření, která nazývám airbagy. Máte je v autě, doufáte, že je nikdy nebude muset použít, ale když je potřebujete, jste velmi rádi, že jste si je pořídili,“ přiblížil vyhlášku ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč