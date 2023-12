Lékaři k dohodě: Čekali jsme víc a brzo dojde na další protest. Co zástupcům nemocnic vadí nejvíce?

Od akce, do níž se v posledních týdnech zapojilo více než šest tisíc nemocničních doktorů a která žádala hlavně ukončení přehnané pracovní zátěže zdravotníků, prý čekali daleko víc. „Měla odstartovat nutné reformy,“ shodují se. Bez nich se totiž za zdmi nemocnic nic nezmění a podobný protest se bude po čase znovu opakovat.

Takto laděná kritika zaznívá například od hlavního epidemiologa Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Petra Smejkala. „Ve zdravotnictví je třeba udělat mnohem víc,“ řekl serveru Lidovky.cz. Protestní hnutí mělo podle něj hlavně podnítit změny celého systému, díky nimž by se na vyšší platy přirozeným způsobem ušetřilo.

„České zdravotnictví totiž pracuje extrémně neefektivně,“ vysvětluje. Nemocniční síť by podle něj potřebovala proškrtat, průměrná délka pacienta na lůžku zkrátit. „Problém je i v tom, že při úhradách nesledujeme kvalitu – stejně platíme za kvalitní i nekvalitní péči,“ pokračuje. Jinak by se prý měla zorganizovat i práce doktorů – část jejich kompetencí by mohly převzít třeba zdravotní sestry.