Soud rozhodl o propuštění lékaře Bartáka na svobodu, zbýval mu rok ve vězení

O dnešním verdiktu informoval server iRozhlas.cz. Lékař si odpykává dvanáctiletý trest za znásilnění, vydírání a sexuální nátlak, do jeho vypršení mu zbýval zhruba rok.

Dohled nad propuštěným bude po dobu sedmi let, v této době se musí zdržet užívání alkoholu a dalších omamných látek.

„Musí se ověřit jeho náprava. Vše musí dokládat probační službě. Nesmí páchat přestupky ani trestnou činnost, pokud bude vyzván podrobit se testu, musí ho podstoupit,“ řekl podle serveru soudce Jan Hospodka. Na to Barták reagoval, že má k omamným látkám od mládí absolutní odpor.

Na propuštění měly vliv znalecké posudky v oblastech psychiatrie a psychologie. „Z psychiatrického hlediska není jeho pobyt na svobodě nebezpečný. Další pobyt ve výkonu trestu již bude naplňovat společenskou ochranu, ale do postojů odsouzeného již nic pozitivního nepřinese,“ shrnul podle portálu závěry svého posudku liberecký psychiatr Jaroslav Tržický.

Stejný názor ve svém posudku uvedla i psycholožka Jindřiška Lejsková. „Byly splněny podmínky resocializace, další pokračování trestu by se nejevilo jako účelné. Když si představíme celý kontext, nedovedu si představit, že by posuzovaný ve svém věku, po ztrátě kontaktů, dokázal navodit takovou situaci, aby mohl v takovém jednání pokračovat,“ řekla před soudem.

Oba se shodli, že odsouzený Barták získal ve věznici vhled na svou trestnou činnost a lituje jí.

To potvrdil i lékař Barták. „Byl jsem hloupý člověk. Ve vězení mi došlo, jak velký jsem byl hříšník. Nikdy bych to už neudělal, porušil jsem to, co mi říkal tatínek. Byly to dlouhodobé vztahy, jedna ze slečen se mnou byla dva roky. I prostitutka, ne že by ty slečny byly prostitutky, má právo na svobodnou volbu svého sexuálního partnera,“ vypověděl ve čtvrtek před soudem.

Barták se může do vězení vrátit

Barták se však do vězení může opět vrátit. Čtyřiašedesátiletý Barták je obžalovaný, že z vězení plánoval vraždy tří lidí. V současné kauze uspěl podruhé s dovoláním u Nejvyššího soudu.

Barták od počátku vinu popírá a už dříve označil kauzu za komplot policie. Jeho vražedné plány ale zachytil videozáznam, který pořídil jeho spoluvězeň Miloš Levko pomocí hodinek s nahrávacím zařízením. Levka soud v dubnu vyslechl prostřednictvím videokonference, protože si odpykává trest ve znojemské věznici.

Podle spisu chtěl Barták nechat zavraždit bývalého šéfa vojenské tajné služby Andora Šándora, advokáta Oldřicha Choděru a pravoslavného kněze Eugena Freimanna.

Podle spisu Barták zločiny plánoval v roce 2013 v liberecké věznici. Advokáta chtěl nechat unést, přičemž před smrtí od něj hodlal získat 50 milionů korun. Únos kněze mu měl vynést dalších deset milionů. Pak ho chtěl nechat zavraždit nalitím několika litrů alkoholu do úst a konečníku. Andor Šándor měl podle spisu zemřít po pobodání nožem v metru.