Lékař vůbec nemá jako léčbu doporučovat alkohol, říká lékař Miovský. ‚Neexistuje sklenka na zdraví‘

Lidovky.cz: Z vědeckých studí vyplývá, že alkohol mnohdy stojí i za vznikem rakoviny. Vy sám jste na to už v minulosti upozorňoval. Věříte, že se v Česku podaří změnit postoj lidí k pití?

Spojitost mezi alkoholem a onkologickými onemocněními je pro českou veřejnost poměrně nové téma. Jeho porozumění bohužel nenahrává fakt, že obecně máme v populaci – a to se týká celého původního východního bloku – poměrně nízkou zdravotní gramotnost. Lidé dostatečně nerozumějí textům, které jsou o zdraví. A už vůbec to pak neumějí integrovat do svého chování. Dalším problémem u nás donedávna byla nesemknutá odborná veřejnost. Byli i tací lékaři, kteří v minulosti bagatelizovali pití alkoholu. A to byl závažný problém.