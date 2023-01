Ředitel VZP: Péče od zubaře se lidé dočkají vždy. Nově nechtějí pojišťovny platit za léčení, ale za výsledek

Lidovky.cz: Kolik klientů vaší pojišťovny nemá svého zubaře?

To je těžká otázka, na niž asi neumím odpovědět. Řada klientů totiž nemá svého smluvního zubaře nikoliv proto, že by zubař v jejich regionu nebyl. Tito klienti zkrátka čerpají péči mimo systém veřejného zdravotního pojištění. Chodí k zubaři, který ordinuje takzvaně na cash. Obvyklé je to hlavně ve velkých městech, jako je Praha.

Lidovky.cz: Zeptám se tedy jinak: kolik zubařů v tuto chvíli pojišťovna pro své klienty hledá?

V tuto chvíli máme výběrová řízení vypsaná v 64 lokalitách. Většinou jde o místa po starších lékařích, kteří odešli do důchodu. Stále častěji ale hledáme i náhradu za zubaře, kteří se rozhodli ukončit spolupráci s pojišťovnami a ordinovat už jen za hotové.