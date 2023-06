Děsivá statistika. Chyby lékařů vyjdou ročně na miliardy, podle odhadu expertů se doktoři „seknou“ až v desetině případů

„Kdyby prý výduť praskla mimo dojezdovou vzdálenost do nemocnice, bylo by moc zle,“ dodává. Pacientka se proto podrobila zákroku. Jenomže právě to se jí stalo osudným: lékař operaci nezvládl a cévu v hlavě přeřízl. „Krev zalila celou lebeční dutinu a manželka zůstala nepohyblivá. Nemohla mluvit ani polykat, na posteli se nedokázala ani pootočit a stravu musela dostávat sondou přímo do žaludku,“ popisuje muž.

Z čilé seniorky se stala ležící pacientka, naprosto odkázaná na péči zdravotníků. Skončila na oddělení dlouhodobé intenzivní péče, kde za ni zdravotní pojišťovna každý měsíc platila 92 100 korun. To je více než 1,1 milionu ročně.