Dva roky čekání na novou kyčel? Lékaři dál protestují, české nemocnice děsí kritický scénář

To je zhruba čtvrtina. „Průměrný věk lékařů, kteří vypověděli dohody o přesčasové práci, je navíc 39 let. Nejde tedy jen o mladé kolegy, ale také o zkušené odborníky, kteří mohou u lůžek pacientů chybět,“ řekl vůdce protestujících lékařů Jan Přáda. Omezování péče je proto stále reálnější. To ostatně přiznávají i nemocnice.

Třeba mluvčí Fakultní nemocnice Brno Lenka Martinková serveru Lidovky.cz napsala, že už se u nich k protestu přihlásily více než čtyři stovky lékařů, což je asi třicet procent z celkového stavu.