Lékárníci si chtějí chybějící léky míchat sami. Klacky pod nohy jim hází nedostatečné vybavení i zákon

Nemocniční lékárny mají vlastní recept, jak se vypořádat se stále častějšími výpadky medikamentů. Některé přípravky by si mohly vyrábět samy. Bylo by ale třeba upravit legislativu. V současné době se totiž lékárníci nemohou pustit do přípravy léku, jehož výpadek není nahlášen – i když k dostání nikde není.

