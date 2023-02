Ne vždy jsme dávali lék číslo jedna, některá antibiotika zkrátka lékárny neměly, říká šéf praktiků Šonka

Lidovky.cz: Ministerstvo zdravotnictví minulý pátek uvedlo, že spotřeba antibiotik meziročně narostla o 54 procent. Jak je to možné?

Loni jsme tu měli covid, nikdo nikam nechodil a lidí, kteří měli infekci léčenou antibiotiky, bylo málo. Covid je viróza, která se neléčí penicilinem. Antibiotika se u ní používají jen v případě nějakých bakteriálních komplikací. Nyní šel koronavirus do ústraní a my jsme sundali roušky, takže spotřeba antibiotika je meziročně samozřejmě vyšší. Zajímalo by mě ale, kdybychom to porovnali s předcovidovými čísly. Trend se nedá určit jen z tohoto porovnání.

Lidovky.cz: Takže důvod je, že ještě loni jsme na začátku roku museli dodržovat protiepidemická opatření a byli zavření více doma, kdežto nyní ne?