Lesy ČR kvůli kůrovci zvýší výsadbu na 55 milionů stromů. Obnova lesů stojí ročně miliardy

HRADEC KRÁLOVÉ Státní podnik Lesy České republiky letos hodlá zvýšit počet vysázených stromků při zalesňování o pětinu na nejméně 55 milionů kusů z loňských 46 milionů. Obnovu lesů, která stojí miliardy korun ročně, podnik v současné době rozsáhlé kůrovcové kalamity považuje za prioritu. „Pokud budou příhodné přírodní podmínky, vysadíme stromků i více, v této oblasti šetřit nebude,“ řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi.

Aktuálně podnik eviduje asi 22 000 hektarů holin, z nichž je 16 000 hektarů po kůrovcových těžbách. Loni a letos se státním lesům podařilo obnovit 9500 hektarů lesa po kůrovcové těžbě. „Kalamitní plochy obnovujeme průběžně. V oblastech, které nepatří do takzvané červené zóny vymezené opatřením obecné povahy, dodržujeme zákonnou lhůtu obnovy do dvou let po těžbě. V červené zóně, v níž současný rozsah přesahuje kapacitní možnosti smluvních partnerů, počítáme s obnovou do tří až čtyř let,“ řekla Jouklová.



Loni Lesy ČR investovaly do pěstebních prací a obnovy lesa 2,15 miliardy korun, v plánech pro letošní rok měly 2,4 miliardy korun a v roce 2020 zhruba 3,2 miliardy korun. Skutečné investice do pěstebních prací ale budou podle Jouklové vyšší. „Na letošní podzimní zalesňování jsme původně stanovené finanční limity uvolnili,“ uvedla mluvčí.

Podíl smrku v nové výsadbě Lesy ČR dlouhodobě snižují. „Za posledních deset let se podíl smrku snížil o asi 15 procent na současnou úroveň asi 30 procent,“ řekla Jouklová. Na kalamitních plochách podle ní připadá na smrk 30 procent, na buk 25 procent, dubu je 15 procent, borovice deset procent, zbytek tvoří ostatní dřeviny. „Při obnovách lesa maximálně využíváme přirozenou obnovu všech dřevin. Cílem je dosáhnou třicetiprocentního podílu přirozené obnovy,“ uvedla mluvčí.

Při obnově lesů podnik zatím zaznamenal dílčí nedostatek sadby, který byl spojený s regionální potřebou druhů z příslušné lesní oblasti. „Ne vždy byl napěstován sadební materiál dřevin v požadované struktuře, hlavně u listnatých dřevin. Letos na podzim bude ještě dostatek sazenic, včetně dubu a buku. Problém může nastat v dalších letech,“ uvedla mluvčí. Podnik proto počítá, že dočasně bude muset za chybějící dřeviny vysazovat jiné.



Pěstební i těžařské práce ve státních lesích dělají soukromé firmy, které zajišťují i sazenice. Vlastní školky Lesů ČR produkují jen zanedbatelné množství sadby. Například loni z celkové výsadby 46 milionů sazenic pocházelo z lesních školek LČR jen 1,8 milionu kusů. V souvislosti s rozšiřováním činnosti vlastních lesních závodů však LČR podle Jouklové uvažují s rozšířením školkařských kapacit. Lesní školku mají LČR například na lesním závodu Boubín.

V majetku Lesů ČR je i semenářský závod v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku, který vnikl v roce 1971 a je největším svého druhu v Česku. Ročně jeho asi 20 zaměstnanců podle výše úrody zpracuje 100 až 200 tun šišek. Závod kromě semen jehličnanů produkuje i semena listnatých stromů, vedle buků a dubů dělá i semena lesních třešní jabloní, hrušní či jeřábu. Hlavními odběrateli semen jsou lesní školky, například firem Wotan Forest, Lesoškolky Řečany nad Labem a Lescus Cetkovice.