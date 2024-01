Do dvou brněnských lesů se nesmí kvůli kácení stromů, potrvá několik týdnů

Les dlouhodobě patřil státu a spravovaly ho Lesy ČR. Loni město, které je jediným akcionářem LMB, směnilo tyto lesy za jiné se státním podnikem.

„Ihned po fyzickém předání jsme zjistili, že je les protkán vyježděnými cyklotrasami, které byly zčásti povolené Lesy ČR. Po důkladném monitoringu celého území jsme označili proschlé nebezpečné stromy, které je nutné z bezpečnostních důvodů co nejrychleji vytěžit. To nelze bezpečně uskutečnit bez omezení vstupu do území,“ uvedla Neshybová.

Na porostech se stejně jako na spoustě jiných podepsalo sucho z druhé poloviny druhé dekády tohoto století. Jde o hojně navštěvovanou lokalitu, protože jde o dobře dostupný les ve městě.

Po ukončení těžby chce vedení LMB jednat se zástupci organizace Bike Arena Netro, kteří se v minulosti o lesní cyklotratě starali. „Chtěli bychom, aby došlo ke vzájemné dohodě a byly vyznačeny cyklotratě, o něž by se opět starali tito cyklisté a zajistili by, aby nebyly vyjížděny nové. Zároveň chceme, aby povolené trasy byly maximálně bezpečné,“ uvedl ředitel LMB Jiří Neshyba.

Nelegálně vyjížděné tratě označované jako traily způsobují obnažování kořenů stromů a keřů, výrazně se zvyšuje vodní eroze. „Je také velmi těžké v takovém území zajistit přirozenou obnovu lesa, protože malé nové stromky, které vyrostou pod matečnými stromy, jsou rozježděny a olámány. Při umělé obnově bychom museli les oplotit a území je potom neprostupné,“ řekl Neshyba.

Proto je podle něj v zájmu ochrany lesa nutné, aby byly trasy jasně dané a cyklisté nejezdili jinde. Dodal, že takový postup je ohleduplný i k ostatním návštěvníkům lesa.

Uzavřený je aktuálně také les západně od ulice Kociánka na rozhraní Králova Pole a Soběšic, který obhospodařuje Školní lesní podnik Křtiny patřící Mendelově univerzitě. Tam zákaz platí od soboty kvůli těžbě souší až do 20. března a i zde má správce problém s nelegálními traily. Rovněž v tomto případě se má uskutečnit jednání mezi organizací cyklistů a správcem, aby vznikly legální cesty.