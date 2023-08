Budějovické letiště zahájilo provoz, první Boeing míří do Turecka

Už dvě hodiny před odletem se odbavovací hala plnila cestujícími a jejich rodinami, které své blízké přišly na historický let vyprovodit. „Bydlíme v Borovanech a do Turecka, konkrétně do Antalye létáme pravidelně. Byli jsme tedy moc rádi, když se naskytla příležitost letět přímo z Budějovic. Namísto dlouhého cestování do Prahy nám stačí jen půlhodinka na cestu,“ líčila jedna z cestujících Linda Valešová.

Ta stejně jako 188 dalších pasažérů musela projít bezpečnostní kontrolou, aby krátce před devátou mohla vstoupit na palubu letounu. Ten krátce po půl deváté večerní dosedl na více než dvoukilometrovou ranvej letiště. Před nástupní bránou ho uvítali hasiči, kteří letadlu vytvořili bránu pomocí vodního děla. Pilot Boeingu Jiří Jirmus pocházející ze Strakonic pozdravil přihlížející máváním jihočeské vlajky.

„Je to pro mě zvláštní okamžik. Oživujeme tu letiště, které tady už řadu let stojí. Na nás jako kraji nyní bude, nakolik jsme schopní potenciál letiště rozvíjet. Je to historický okamžik pro celý region, České Budějovice, ale hlavně pro toto letiště,“ prohlásil těsně před příletem prvního letadla hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Ministr dopravy Martin Kupka ho vzápětí doplnil s tím, že české civilní letectví se obohacuje o další destinaci. „Je to skvělá ukázka toho, že když se podaří spojit síly, tak i investice, která doposud nepřinášela žádný užitek, se dala správně zúročit, a to hlavně ve prospěch lidí,“ vysvětlil Kupka.

Cestující měli přibližně půl hodiny na to, aby se dostali bezpečně na palubu. Poté letoun odroloval na vzletovou plochu a během okamžiku se vznesl do nebe. Do turecké Antalye dorazí letadlo přibližně v půl druhé ráno, kde cestující čeká podobné přivítání jako v Českých Budějovicích.

Odletem Boeingu tak symbolicky skončilo dlouhé období, kdy se na letiště řadu let snášely pochybnosti o tom, zda se jej vůbec podaří rozlétat. Investice do příprav na běžný provoz přesáhly miliardu korun. Podle současného ředitele Ivana Trhlíka je letiště naplno připravené na zahájení provozu.

Poslední školení před ostrým startem

„Provozní pracovníci ještě dokončují svoje opakovací takzvané ‚refresh‘ školení a absolvují i další praktický výcvik na letišti v Praze a ve výcvikovém středisku Řízení letového provozu. Ale jsme přesvědčeni, že máme letiště připravené,“ uvedl Trhlík přesně před týdnem.

Finální přípravy byly podle něho trochu hektické, protože se musely všechny systémy nastavovat od nuly. „Dohledové úřady a instituce nás důkladně prověřovaly a stále prověřují. Na letišti je všechno podřízené bezpečnosti,“ doplnil.

Letiště v Plané u Českých Budějovic, které až do pádu totality sloužilo jako základna pro stíhací piloty, využívala armáda do roku 2005 jako opravárenskou dílnu. Založením společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. následně začaly přípravy transformace na civilní letiště.

První hmatatelný výsledek byla modernizovaná řídící věž, která byla připravená k provozu už od roku 2010. Přibyla také administrativní budova. Velké komplikace ale v roce 2012 způsobilo zamítnutí evropské dotace za více než 400 milionů korun, jež tehdy málem celý projekt pohřbilo.

Společnými investory modernizace letiště tehdy byl Jihočeský kraj společně s městem České Budějovice. Hejtmanství se ale projektu vzdát nechtělo, společně s magistrátem tedy představili daleko skromnější projekt na zprovoznění mezinárodního letiště přibližně za půl miliardy korun.

Letiště mělo velký problém sehnat strategického partnera a původní termín zprovoznění se začal postupně vzdalovat. Velkou komplikací byl také zásah antimonopolního úřadu, který rozhodl o znovuzařazení společnosti Hochtief CZ do tendru o finální fázi modernizace letiště.

Stále více se ale začínal projevovat rozkol mezi krajem a budějovickým magistrátem o způsobu dostavby i budoucích plánech na provoz letiště. Spory vyvrcholily v polovině roku 2020, kdy zastupitelé krajského města rozhodli o prodeji svého podílu Jihočeskému kraji.

Tehdejší vedení letiště čekalo ještě jedno nemilé překvapení v podobě koronavirové pandemie, kdy nastal všeobecný útlum komerčních letů. Zlom nastal až loni v září, kdy se kraj dohodl se společností Čedok na otevření prvních dvou pravidelných linek na Rhodos a do Antalye. K nim později přibyla ještě linka na Krétu.