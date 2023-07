Letiště Ostrava loni po mnoha letech skončilo v zisku, činil 4,99 milionu korun

Dosažení zisku společnost označila za historický milník. Vlastníkem společnosti, která má přibližně 200 zaměstnanců, je Moravskoslezský kraj. „Rok 2022 byl v historii našeho letiště klíčový. Podařilo se nám konečně stabilizovat finanční situaci a po pandemii covidu se cestující ve velkém vrátili do letadel,“ uvedl generální ředitel Letiště Ostrava Jaromír Radkovský.

Za kladným hospodářským výsledkem je podle vedení společnosti zejména příznivá letní sezona, během které z letiště cestovalo více lidí, než se čekalo. „Tohoto bylo docíleno zejména díky aktivnímu obchodnímu jednání s cestovními kancelářemi,“ uvedla firma.

Mošnovské letiště loni odbavilo 286.393 cestujících, což bylo o 148 835 lidí více než předloni. Nárůst představoval 108 procent. Oproti poslednímu předpandemickému roku 2019 bylo cestujících méně o 11 procent.

„Velkou většinu cestujících tvořili dovolenkoví cestující, kteří využili organizované zájezdy s odletem z Ostravy do 16 destinací a například do Egypta se z Ostravy létalo nepřetržitě od února až do listopadu,“ uvedl ředitel. Charterová sezona tak začala dříve než v předchozích letech a zároveň se proti roku 2021 rozšířila nabídka destinací.

Nejoblíbenějšími destinacemi byly turecká Antalya, bulharský Burgas a egyptské Marsa Alam a Hurghada. „Největším dopravcem byla tradičně letecká společnost Smartwings,“ uvedl ředitel. Po covidových omezeních se loni naplno rozjela rovněž pravidelná doprava, společnost Ryanair obnovila linku do Londýna a polská LOT Polish Airlines do Varšavy.

Vývoj výsledků Letiště Ostrava 2018 2019 2020 2021 2022 Počet odbavených cestujících 377 936 323 320 37 709 137 558 286 393 Množství přeprav. nákladu (tun.) 5448 8392 14 228 18 225 15 490 Výnosy (v tisících Kč) 270 534 287 912 202 864 262 212 332 400 Hosp. výsledek (v tisících Kč) -8202 -4943 -58 930 -32 593 4990 Zdroj: Letiště Ostrava

„Nákladní doprava se v roce 2022 ve významné míře podílela na obratu ostravského letiště. Bylo odbaveno 15 490 tun nákladu, což je sice o 15 procent méně než v roce 2021, pokles objemu odbaveného nákladu byl ale celosvětovým jevem zejména z důvodu covidových omezení v Číně a válečného konfliktu na Ukrajině,“ uvedl Radkovský.

Objem odbaveného nákladu se mošnovskému letišti za posledních pět let téměř ztrojnásobil. „Pravidelně k nám létají letadla silných logistických hráčů jako DHL nebo UPS a jsme významným partnerem také pro společnost EGT Express, která využívá letadla společnosti Uzbekistan Airways a Skytaxi,“ uvedl Radkovský.

Na tržbách letiště měly podíl 19 procent tržby z neleteckých činností, které dosáhly 42,4 milionu korun. Největší podíl z těchto tržeb, 44 procent, plynul z nájmů budov, pozemků a souvisejících provizí. Mezi dalšími službami letiště byly například školení, povolení vjezdu, zapůjčení techniky či parkovné.