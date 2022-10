Odlišnosti by nikoho neměly stát život, hlásala na pochodu komunita LGBT+

Policie částečně odkláněla dopravu a průvod došel poklidně přes Mánesův most a Klárov před budovu slovenského velvyslanectví v Bubenči. Zde lidé přidali svíčky k těm, které zde už hořely, a transparenty pověsili na plot. Akce se podle policie obešla bez incidentů. „Pochod probíhá v pořádku. Jsou zde vyšší stovky účastníků,“ řekl iDNES.cz mluvčí policie Jan Daněk po sedmé hodině večerní.

Zazněly další projevy, mimo jiné i dva ze Slovenska. „Čelíme systematické snaze nás vymazat z veřejného prostoru,“ citovali řečníci slova majitele baru Tepláreň Romana Samotného z nedělní demonstrace v Bratislavě. Krátce po 20:00 pořadatelé pochod ukončili s tím, že síla leží v komunitě. Řekli, že se nerozcházejí ve smutku, který otvírá dveře beznaději, ale otvírají dveře radosti a lásce.

Účastníci komunity nesli transparenty s nápisy „Nenávist zabíjí“ nebo „Nechci se bát držet holku za ruku“, drželi duhové vlajky a lampiony. Velkou duhovou vlajku pak vyvěsili na budově Rudolfina.

Účastníci také nesli velký transparent s heslem „Všichni jsme Tepláreň.“ Tímto heslem si lidé připomněli střelbu u slovenského baru tohoto názvu, která otřásla celou společností. Dále citovali slova slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, že útok v Bratislavě nebyl pouze na queer komunitu, ale útok na všechny.

Na pochodu vystoupilo i několik hostů. Jeden z přítomných se vyjádřil ke stavu dnešní společnosti. „Sama jinakost nebyla nikdy problémem, to naše postoje, které k ní zaujímáme. Jinakost by neměla být vnímána jako špatná, ale jako posilňující pro společnost.“

Jedna z účastnic se taktéž zhostila proslovu. „Smrti se nebojím, bojím se, že se stane i tady, co se stalo minulý týden. Co ještě musíme udělat, abyste nás začali brát vážně?“ ptala se účastnice. Člen z uskupení Kolektiv 115 pak ve svém projevu apeloval, že by se nikdo neměl bát kvůli odlišnostem a neměly by stát nikoho život.

Protestní pochody spoluorganizovaly uskupení Kolektiv 115, studentská iniciativa Ne!musíš to vydržet a Spolek Trans*parent.

Strach o své bezpečí

Od střelby ve středu 12. října u gaybaru v Bratislavě, kde mladík zabil dva příslušníky komunity LGBT+, se na internetu šíří obavy ohledně bezpečnosti.

U Rudolfina zaznělo, že „na řadě míst se nemohou queer lidé ani obrátit na ochranku o pomoc.“ K řešení situace by měl podle nich přispět nejen stát, ale i vlastníci klubů, kteří by měli zajistit bezpečnost pro návštěvníky.

Komunita LGBT+ proto vládě a Sněmovně zaslala výzvu, která má zajistit lepší bezpečnost a ochranu LGBT+ lidí. Požaduje novelizaci trestního zákoníku tak, „aby zajistil, že LGBT+ lidé jako jedna ze skupin ohrožených předsudečnou trestnou činností získají zcela totožnou ochranu jako ostatní skupiny již trestním zákonem specificky chráněné.“

Dále žádá urychlené schválení zákona o manželství pro všechny páry a přijetí legislativy, která zastaví povinnost kastrace trans lidí při změně pohlaví.