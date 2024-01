Průzkum odhalil vychýlené nosné desky, část Libeňského mostu bude zavřená týdny

„Na základě sledování mostu v období dlouhotrvajících mrazů na začátku ledna 2024, kdy byl pozorován rozvoj poruch na mostě, byl iniciován projektantem dodatečný průzkum konstrukčního systému obloukového mostu,“ vysvětlila TSK s tím, že problém odhalil průzkum VUT, při kterém se endoskopickou metodou podívali do kloubového detailu.

„V tomto místě bylo zjištěno, že nosné kovové desky zajišťující funkčnost celého systému jsou mimo svoji správnou polohu a zároveň dochází k drcení betonu nosných prvků,“ dodala TSK.

„Inundační most zůstává zcela uzavřený pro všechny druhy dopravy. Harmonogram dalšího postupu budeme upřesňovat v příštím týdnu. Nyní musíme vyprojektovat a vyrobit konstrukci, kterou umístíme pod most. Bude se jednat o podobný princip jako v případě mostu na Vltavské,“ řekla Lišková.

K poruše došlo na inundačním mostě na Rohanském ostrově v osmé městské části. Jedná se o samostatnou část Libeňského soumostí.

Uzavřený úsek mohou chodci a cyklisté obejít po lávce ke komplexu DOCK a Štorchovou ulicí po rampě na most. Celé soumostí je uzavřené pouze pro tramvajovou dopravu, ostatní formy dopravy mohou soumostí využívat.

„Je jasné, že z opatrnosti musel být nyní most uzavřen. Doufám, že Praha zajistí v co nejkratším čase podepření inkriminované části mostu, aby mohly znovu jezdit tramvaje. Škoda, že váháním nad rekonstrukcí ztratilo minulé vedení města tolik let. Bez této prodlevy mohlo nové přemostění již stát,“ uvedl Ondřej Gros (ODS), starosta Prahy 8.

DPP na uzavření úseku zareagoval odklonem tramvajových linek, které v kritickém místě, běžně jezdí. Pro cestující také zavedl dvě náhradní autobusové linky, X1 a X94 které je přes most přepraví.

Libeňský most je soumostí tvořené šesti mosty a byl postaven podle návrhu architekta Pavla Janáka v roce 1928. Most nebyl nikdy opravován a je ve velmi špatném stavu.

Dočasně uzavřen pro auta a MHD byl Libeňský most už v roce 2018. Předloni se při diagnostikách ukázalo, že všechny oblouky vykazují stejnou zatížitelnost jako v době stavby.

Minulé vedení Prahy počítalo se zbouráním Libeňského mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, současné vedení magistrátu ale rozhodlo o opravě. Konsorcium firem, které most opraví, vede společnost Metrostav TBR a tvoří jej ještě mateřský Metrostav a projekční firmy SATRA a SHP. Práce by podle dřívějšího vyjádření ředitele TSK Jozefa Sinčáka mohly začít na jaře 2025.