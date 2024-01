Návrat zaměstnanců Liberty do práce se opět posouvá, huti stále chybí energie

„Zaměstnanci budou i nadále doma, tentokrát se termín prodlužuje do 22. ledna,“ konstatoval odborový předák Liberty Ostrava Petr Slanina. „Doma budou podle dohody za stejných podmínek jako doposud, tedy se sto procenty platu.“

Potvrdila to i mluvčí Liberty Kateřina Zajíčková „Zaměstnanci Liberty Ostrava pokračují na takzvané jiné překážce na straně zaměstnavatele, a to do 22. ledna včetně, kdy budou informováni o dalším vývoji situace,“ potvrdila Zajíčková.

Pomůže parní generátor

„Jednání se strategickými partnery, společností Tameh Czech, probíhají pomaleji, než bychom si přáli. Avšak nadále pevně věříme, že v nadcházejících týdnech nalezneme řešení. Do hutě byl dodán parní generátor z Nizozemska, který umožní bezpečný restart koksárenských baterií,“ doplnila mluvčí Zajíčková.

Společnost Liberty Ostrava přerušila výrobu v předvánočním týdnu poté, co vyhasly kotle společnosti Tameh. V huti tak neteče teplá voda, nefungují dodávky páry ani elektřiny pro hutní výrobu.

Společnost Tameh přerušila výrobu proto, že jí Liberty přes půl roku neplatila za dodávané komodity, dluh tak přerostl 1,2 miliardy korun.

Do Ostravy dorazil krizový manažer Liberty

Zadržení plateb ze strany Liberty komentují zainteresovaní hlavně snahou o změnu smlouvy z roku 2014, podle níž se platby za dodávané komodity vypočítávají.

„Ty platby byly v minulosti ze strany Liberty zadrženy už několikrát, vždy se začalo platit v okamžiku, kdy Tameh slíbil jednání o nové smlouvě. Ta ale nikdy nezačala,“ konstatoval pod slibem anonymity zdroj obeznámený se zákulisím sporu.

To by se možná mohlo po vleklé krizi změnit. „Vzhledem k tomu, že do Ostravy přiletěl krizový manažer Liberty, se snad konečně začne něco dít, lidé v takových postech tady nejezdí jen tak,“ komentoval aktuální situaci Petr Slanina.

Zástupci odborů se pokoušeli rozhýbat zamrzlé vztahy mezi oběma firmami i dopisem eurokomisařce Margrethe Vestager, který zároveň adresovali také všem českým europoslancům.

„Neozval se nám ani jeden, Ostrava je pro ně asi příliš daleko,“ konstatoval odborový předák Liberty.

Ve stejné situaci jsou i zaměstnanci Tamehu, i oni zatím zůstávají doma. „Vedení firmy nám konkrétní termín zatím neurčilo,“ konstatovala předsedkyně odborové organizace Tamehu Alena Sobolová.

Huť chrání před věřiteli moratorium

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, má i s dceřinými firmami zhruba šest tisíc zaměstnanců, Tameh přes tři sta. Do práce chodí zaměstnanci, kteří pracují na nezbytné údržbě, nebo udržují v takzvaném teplém útlumu koksovnu. Celkem jde asi o čtyři stovky lidí.

Při teplém útlumu se udržuje podstatně nižší teplo než při běžném provozu. Od října má huť v teplém útlumu také svou poslední fungující vysokou pec.

Huť chrání před věřiteli moratorium vyhlášené soudem. Tento měsíc ale musí firma zahájit restrukturalizaci. Zástupci Liberty už dříve uvedli, že chtějí v lednu znovu uvést do provozu vysokou pec.

Tameh skončil loni v prosinci v úpadku, přičemž v insolvenčním návrhu uvedl, že mu Liberty, jeho jediný zákazník, za služby už půl roku neplatí a dluží mu dvě miliardy korun.

Liberty a Tameh jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Tameh huti dodává elektřinu, různé plyny a páry. Liberty zase dodává Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů, bez nichž se provoz energetické společnosti neobejde.

Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. V roce 2019 se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, Tameh ale zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron.

Liberty a Tameh se přou o ceny a placení prakticky hned od prodeje huti skupině Liberty. Kvůli značnému zpoždění s platbami hrozil Tameh huti omezením dodávek energií už loni na jaře.