Teplý útlum potrvá. Zaměstnanci Liberty a Tamehu zůstanou doma další týden

Tameh má více než 300 zaměstnanců, huť Liberty Ostrava i s dceřinými firmami zhruba šest tisíc. Do práce nadále chodí zaměstnanci, kteří pracují na nezbytné údržbě nebo udržují v takzvaném teplém útlumu koksovnu. Celkem jde asi o čtyři stovky lidí.

Při teplém útlumu se udržuje podstatně nižší teplo než při běžném provozu. Už od října má huť v teplém útlumu také svou poslední fungující vysokou pec.

„Zaměstnanci Liberty Ostrava pokračují od 3. ledna do 8. ledna 2024 včetně na tzv. ‚jiné překážce na straně zaměstnavatele‘, a to dle zákoníku práce. Nástup zpět do práce bude 9. ledna 2024,“ sdělila mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková. „Zaměstnanci Tamehu zůstávají doma na takzvaných překážkách,“ doplnil mluvčí Tamehu Patrik Schober.

Reorganizace nutná

Zajíčková řekla, že zaměstnanci budou o aktuální situaci informováni dnes a během středy. „Liberty pracuje s příslušnými zainteresovanými stranami na hledání rychlého a schůdného řešení v oblasti dodávek elektřiny a dalších médií do hutě,“ uvedla Zajíčková.

Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Delší dobu ale čelí poklesu poptávky a má problémy platit závazky. Situace se vyhrotila v polovině prosince, když Tameh ohlásil, že mu dochází uhlí a brzy přestane huti energie dodávat.

Soud dnes v Insolvenčním rejstříku zveřejnil návrh Tamehu na povolení reorganizace. Podle tohoto návrhu by se reorganizace podniku měla zakládat zejména na restrukturalizací pohledávek věřitelů spočívající v odkladu jejich splatnosti, případně na zajištění financování dalšího provozu závodu za jeho současné restrukturalizace.

Huť chrání před věřiteli moratorium vyhlášené soudem. Tento měsíc ale musí firma zahájit restrukturalizaci. Zástupci Liberty uvedli, že chtějí v lednu znovu uvést do provozu vysokou pec.

Liberty a Tameh jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Tameh huti dodává elektřinu, různé plyny a páry. Liberty zase dodává Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů, bez nichž se provoz energetické společnosti neobejde.

Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. V roce 2019 se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, Tameh ale zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron.