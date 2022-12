Rozlévání polévky na pražské Kampě přilákalo davy lidí. Jinde hostili seniory

„Pozvali jsme jak naše sousedy, lidi, kteří bydlí po obou březích Vltavy, tak i samozřejmě návštěvníky Prahy 1 a centra hlavního města. Na Kampě je připraveno 250 litrů rybí polévky, kromě toho od 13. hodiny rozdáváme polévku také v horní části Václavského náměstí,“ sdělil mluvčí Prahy 1 Petr Bidlo.

Do parku na Kampě vzhledem k přívětivému počasí proudily davy lidí všech generací, místních obyvatel i turistů. „Nestihli jsme uspořádat firemní vánoční večírek, tak si to s kolegy vynahrazujeme tady,“ řekl mladík ze skupinky slavící kolem lavičky v parku zaplněné krabičkami s cukrovím a lahvemi se sektem.

Na mnohých místech po celé České republice se tradice štědrovečerního jídla pro potřebné vrací po dvouleté koronavirové pauze. „Naposledy jsme polévky rozdávali v roce 2019, poté jsme měli covidovou pauzu, takže dnes je to takové obnovení zdejší tradice,“ dodal mluvčí pražské městské části.

Pro osamělé seniory uspořádalo středisko sociálních služeb Prahy 1 v poledne vánoční oběd. K slavnostnímu menu zahrál také Dixie Band pražské městské policie.

Pohoštění pro potřebné, lidi bez domova zorganizovalo na Štědrý den mnoho měst a organizací po republice. Štědrovečerní večeři pro 200 lidí bez přístřeší chystají třeba v karlínském Azylovém domě sv. Terezie pracovníci Arcidiecézní charity Praha. Vánoční oběd dostali zase například klienti Armády spásy v nízkoprahovém denním Centru sociálních služeb Bohuslava Bureše v Praze 7.

Štědrodenní oběd pro seniory, který organizuje středisko sociálních služeb Prahy 1. K jídlu zahrál také Dixie Band městské policie Praha. (24. prosince 2022)

Smažený řízek s bramborovým salátem i vánoční cukroví budou na Štědrý den servírovat k obědu lidem bez domova pracovníci nízkoprahového charitativního centra Samaritán v Olomouci, kde žije na ulici podle odhadu asi 300 bezdomovců.

Už včera si mohli dát lidé rybí polévku na pražském Staroměstském náměstí od dosluhujícího primátora Zdeňka Hřiba. Mezi zájemci byli lidé bez domova, turisté ze zahraničí i Češi. „Tato tradice je důležitá. Je to o tom, že by ve vánočním čase nikdo neměl být o hladu nebo sám,“ řekl Hřib, který se v rámci události oblékl do bílého kuchařského oděvu.

Dříve se akce pořádala tradičně 24. prosince. Na Štědrý den však někteří lidé drží půst. „Proto vedení města rozlévání polévky přesunulo na 23. prosince, aby se vyšlo vstříc všem,“ vysvětlil Hřib.