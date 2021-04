Lidé v nemocnicích dýchají bez problémů, kyslíku je dost. Poptávka po něm je stále extrémní

Praha Kvůli nedostatku kyslíku pro špitály trval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na prodloužení nouzového stavu. Lidovky.cz udělaly průzkum mezi nemocnicemi, z něhož vyplývá, že životadárného plynu je dostatek.

Je potřeba prodloužit nouzový stav i proto, že by nemocnicím jinak chyběl kyslík. Tak nedávno argumentoval ministr vnitra Jan Hamáček, když vysvětloval, proč by sněmovna měla vládě ohledně pokračování nouzového stavu vyjít vstříc. Dle zjištění serveru Lidovky.cz ale obecně na trhu nedostatek kyslíku vůbec nehrozí.



Problémy s klíčovým medicinálním plynem nemají především jejich koncoví uživatelé: nemocnice. Těch Lidovky.cz oslovily desítky.

„Nemáme problém se sháněním kyslíku, této komodity máme dostatek,“ řekla například mluvčí Fakultní nemocnice Plzeň Gabriela Levorová. S postojem plzeňského špitálu se shodují i všechny ostatní.

Až šedesátinásobná spotřeba

Napříč všemi nemocnicemi zní, že spotřeba plynu skutečně kvůli covidu výrazně vzrostla. Je to logické, jelikož vir napadá z převážné většiny plíce a právě na míře okysličení krve se dá dobře poznat, zda se pacient blíží do závažného stádia nemoci. Pomáhání dýchacímu orgánu v těle člověka skrze kyslíkové masky či takzvané „brýle“ zavedené přímo do nosu je na covidových odděleních zcela běžnou záležitostí.

V pardubické nemocnici například dle její mluvčí Karolíny Frýdové stoupla spotřeba plynu chemicky značeného písmenem O na čtyř- až pětinásobek. Ostravská „fakultka“ zase hlásí, že zatímco v roce 2019 „vydýchali“ pacienti denně 736 kilogramů kyslíku, v minulém roce už to bylo průměrně 915 kilogramů. Letos i více než astronomických 2000 kilogramů na den. „Aktuální spotřeba je dokonce 2670 kilogramů na den,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí nemocnice Petra Petlachová.

Epidemií těžce zkoušený Karlovarský kraj eviduje stejný trend. Za únor 2020 spotřebovali v karlovarské nemocnici „jen“ 18,4 tuny kapalného kyslíku. Za letošní únor ale evidují přes 66 tun. Jejich sesterská nemocnice v Chebu, kde byla situace v lednu vůbec nejhorší, vykazuje stejný trend: z 9,9 tuny kapalného kyslíku na 18,4 tuny. V případě plynného kyslíku, tedy toho v lahvích, jsou nárůsty podobné. V Karlových Varech téměř čtyřnásobné, v Chebu ale dokonce 60krát víc.

Proč tedy šéf resortu vnitra upozorňoval právě na kyslík? „Dodavatelé měli problém s tím, že nedokážou pokrýt poptávku nemocnic, pokud by měli dodržet kontrakty s průmyslem na technický kyslík,“ odůvodnil své tvrzení pro Lidovky.cz Hamáček.

Vláda tak čtyřem dodavatelům kyslíku v ČR nařídila, aby zásobovali přednostně stát. Dle Hamáčkových slov tím kabinet zajistil dostatečné množství kyslíku pro nemocnice.

Největší český výrobce technických a medicinálních plynů Linde Gas uvádí, že je nyní poptávka po kyslíku extrémní. „Pro dokreslení vážnosti současné situace je potřeba zmínit, že dodáváme medicinální kyslík i nemocnicím, které dosud nebyly našimi odběrateli a kterým jejich zdroje kyslíku nestačí pokrýt spotřebu,“ řekl šéf firmy Tomáš Partsch.

„Nevím, kde to vzal“

Jenže zároveň dodal, že nedostatek nehrozí ani v oblasti samotného kyslíku, ani v případě lahví, o kterých se mluvilo také. Suverénně největším výrobcem těchto speciálních nosičů medicínského plynu je ostravský podnik Vítkovice Cylinders. Jeho majitel Jan Světlík serveru Lidovky.cz řekl, že od loňského jara už je trh lahvemi saturovaný více než dost.

„Nevím, kde to pan Hamáček vzal. Je pravda, že v logistice se občas problém vyskytne. Myslím ale, že hledal laciné důvody pro prodloužení nouzového stavu a zrovna medicinální kyslík se mu tam dostal spíše omylem,“ soudí ostravský podnikatel.

Od jeho firmy si stát ještě na počátku covidové epidemie předběžně objednal zhruba deset tisíc lahví s kyslíkem. Ministerstvo zdravotnictví však nakonec zakázku zrušilo jako nepotřebnou. Vítkovice Cylinders lahve s českou vlajkou rozprodávaly po Evropě ještě další měsíce.