Je potřeba být pár tahů před zubatou, říká šéf intenzivní péče VFN v Praze Martin Balík

PRAHA Jako první lékař v Česku podal pacientovi s koronavirem lék Remdesivir. Ošetřil stovky lidí s nejvážnějším průběhem covidu. Teď, po roce potýkání se s epidemií a jednom z nejtěžších období kariéry, v rozhovoru pro Lidovky.cz optimisticky říká: „Je jisté, že spějeme do vítězného konce, kdy se půlka populace promoří a druhá půlka proočkuje.“

Lidovky.cz: Přece jenom, tušil jste, že se tu epidemie rozjede v takovém měřítku? Už máme přes 1,2 milionu potvrzených případů, život v celém Česku se takřka zastavil...

Covidem se u nás ve finále nakazilo třikrát více lidí, než je potvrzeno. Epidemiologický odhad je zhruba 3,5 milionu případů. My jsme věděli, že když koronavirus dorazí do Česka, bude mnohonásobně více nakažlivější a hůře izolovanější než chřipka. Nikdo jsme ale nedokázali odhadnout, že to bude takový malér, který zasáhne celý evropský kontinent. Nicméně čekali jsme, že to průšvih být může, to už se vědělo tenkrát.