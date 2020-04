O český kyslík teď stojí celý svět, jsme největší výrobci lahví na planetě, říká podnikatel Světlík

Praha Nejprve vystavěl velké průmyslové vítkovické impérium, to pak dostalo tvrdý zásah v podobě bankrotů některých dceřiných firem. Část například převzal jiný český miliardář, Jan Strnad a jeho Czechoslovak Group. A když přišlo fiasko se stavbou elektrárny v turecké Andularyii, která neuměla spalovat uhlí z přilehlého dolu, nevypadalo to s aktivy Jana Světlíka nejlépe.

Podařilo se mu ale z potíží relativně úspěšně dostat a nyní může být pyšný na svou firmu Cylinders Holding, která má teď kvůli koronaviru rekordní objednávky na medicinální lahve s kyslíkem. Jak firma přešla z jednoho tisíce lahví na desítky tisíc, popisuje v rozhovoru pro Lidovky.cz Jan Světlík.

Lidovky.cz: Není žádné tajemství, že vaše vítkovické impérium se dostalo kvůli bankrotům dceřiných firem do velkých turbulencí. V roce 2017 se od něj oddělila firma Cylinders Holding, po jejíchž produktech – medicínských lahvích s kyslíkem – je teď enormní poptávka. Asi ze svého kroku nyní sklízíte ovoce...

Určitě jsem rád, že jsem to tehdy udělal. Nicméně ono to klasické vyčlenění nebylo, původně totiž kupoval Cylinders Holding právě Vítkovice, a ne naopak. Firmy historicky stály spíše vedle sebe.

Medicinální lahve kdysi tvořily asi deset procent objemu výroby firmy, výroba za objednávkami dokonce pokulhávala, lahve se tehdy využívaly na spoustu věcí. Pak přišel entuziasmus spojený s pádem železné opony, lahve začaly nakupovat dva sektory – privátní a armádní. Začaly se stavět špičkové nemocnice, ve kterých se lahve přestaly používat. Stala se z toho zapomenutá technologie, jejíž objem výroby u nás klesl na jedno procento. Pak přišel koronavirus, který napadá především plíce. Aby se z něj pacienti dostali, potřebují podporu dýchání, třeba plicní ventilátory. Levně a efektivně to ale lze řešil i těmito kyslíkovými lahvemi.

Lidovky.cz: Kdy jste přišli na to, že budete mít s lahvemi hodně na pilno?

Zhruba v únoru jsme zjistili, že se nám na ně začíná hromadit obrovské množství objednávek, hlavně ze Španělska a Itálie. Přitom třeba právě v Itálii jsou dva výrobci a kapacit by tam v normální situaci bylo dost. V Evropě je nás mimochodem výrobců pět. Tehdy jsme se začali zajímat, co se v těch zemích vlastně děje. Najednou byly na medicinální lahve desetinásobné požadavky.

Nejhůře na tom bylo Španělsko, kde podpora dýchání chyběla, a lidé proto umírali. Nepotřebovali dýchání podpořit na dlouho, jen na tu kritickou dobu třeba dvaceti minut nebo hodiny. K tomu jsou kyslíkové lahve ideální. A tak jsme se dostali přes deset procent objemu výroby. Došlo nám, že medicinální lahve se úplně přestaly kupovat do hmotných rezerv státu a distribuovaly je už jen největší společnosti.

Lidovky.cz: Lahve s kyslíkem chtějí kvůli pandemii koronaviru po celém světě. Kde všude?

Jsme největší výrobce lahví na světě, takže by bylo trapné, kdyby v Česku a okolních státech umírali lidé, protože nemají podporu dýchání. Česká vláda zareagovala podle mého názoru nejpružněji a minulý týden rozhodla, že nějaký základní zásobní kontingent medicinálních lahví vytvoří, pokud by se někdy podobná situace opakovala (situace se ale po vydání článku změnila, vláda od Cylinders Holding nakonec mediciální lahve neobjednala. Více čtěte v boxu na konci článku - pozn. redakce).



V takovém krizovém scénáři nutné technologie buď máte, nebo nemáte. Není třetí cesta. Byly to ale hlavně případy Itálie a Španělska, kde jsme se lidově řečeno „cvrnkli do čepice“. Bohužel tam bez podpory dýchání umíralo velké množství lidí. Sám jsem si spočítal, že kdyby byla nakažena dvě procenta populace, bylo by potřeba okolo 10 až 20 tisíc lahví, což bychom zvládli bez problémů pokrýt.

Lidovky.cz: Kromě Španělska a Itálie, kde je situace v Evropě nejhorší, evidujete zájem i odjinud?

Doslova z celého světa. Jsou ale i výjimky, kde si zatím vážnost situace nepřipouštějí. To je třeba Bělorusko, tam si myslí, že ještě nic potřebovat nebudou. Ale pak máte situace, jako je Amerika, kde kvůli absenci podpory dýchání umírá hodně lidí, přitom je to zásadní. Zajímavý byl ten případ Španělska, který jsme zaznamenali. Tam postavili za 48 hodin nemocnici pro pět tisíc lůžek. K tomu samozřejmě potřebovali medicinální lahve.

Lidovky.cz: Takže na těch záběrech, kde „koulí“ bílé kyslíkové lahve, jsou ty vaše?

Nevíme jistě, z fotek to nepoznáme. Ale na 90 procent jsem si jistý, že to naše lahve byly, někde je ostatně vzít museli.

Lidovky.cz: Obchodujete vlastně se součástí zdravotnického vybavení. Není s tím trochu problém z hlediska povolení na export a podobných záležitostí?

Trochu s tím problém byl. Medicinální lahve, respektive kyslík v nich, se bere jako léčivo. Už na to stihla reagovat mezinárodní organizace, která používání medicinálních lahví reguluje. Vydala prohlášení, že není nutné používat výhradně medicinální lahve pro přepravu kyslíku.

Lidovky.cz: Už teď jste s medicinálními lahvemi na deseti procentech vaší výroby a poptávka zřejmě ještě poroste. Kde máte limit?

Jsme připraveni jako holding vyrobit měsíčně 40 až 50 tisíc lahví. Bude to znamenat, že některou výrobu utlumíme, chceme se soustředit na pět typů medicinálních lahví, které vyrábíme.

Lidovky.cz: Bude to ale stačit poptávce?

To zatím nikdo neví, bude záležet na tom, kolik lidí se koronavirem nakazí. Pokud to bude do dvou procent populací, myslím, že to jako výrobci kolektivně zvládneme pokrýt. Dostane-li se to přes deset procent a bude směřovat k dvaceti, bylo by to už nezvladatelné.

Lidovky.cz: Se saturací českého trhu asi problém nemáte...

Ne, český trh u nás tvoří asi dvě procenta výroby, to je zanedbatelné. Nicméně jsem velmi rád, že vláda rozhodla rychle a my můžeme vyřešit potřeby České republiky, ještě než se pustíme do větších zemí. První objednávka české vlády, jež by mi měla dorazit na stůl každým dnem, by měla mít objem okolo sedmi až deseti tisíc lahví, což český trh nárazově pokryje. Pro nás je to samozřejmě i otázka prestiže (situace se ale po vydání článku změnila, vláda od Cylinders Holding nakonec mediciální lahve neobjednala. Více čtěte v boxu na konci článku - pozn. redakce).



Lidovky.cz: Prezentujete se jako moravskoslezský patriot. Těží z toho ale váš kraj?

Samozřejmě jsme nabídli, že poskytneme minimální potřebné množství pro chod nemocnic. Stát i kraj o této možnosti ví. Jako Evropa jsme závislí na Číně, ale náš segment je jedním z těch, kterému se totální závislosti na Číně vyhýbají.

Lidovky.cz: Kromě Ostravy máte továrnu ještě v polském Sosnovci. Polská vláda vyjádřila zájem o vaše lahve?

Poláci zatím k jednoznačnému rozhodnutí nedospěli, zatím mají pocit, že to zvládne běžný trh. Pokud ano, tím lépe pro ně. Ale v Polsku žádný tamní distributor technických plynů není, jsou tam jen nadnárodní firmy. A ty velké zásoby určitě nemají. Zatím je poptávka jen z jednotlivých polských nemocnic, ale myslím, že jen jen otázka času, než bude na situaci reagovat i tamní vláda. Ukazuje se totiž, že je lepší to řešit centrálně, což se osvědčilo také u nás. Jednání naší vlády pro nás vůbec bylo příjemným překvapením.

Lidovky.cz: Do velkých potíží se nyní dostávají Spojené státy. Co jejich trh?

Tam samozřejmě také dodáváme. Když jsem viděl informace z New Yorku, začal jsem hned jednat o možnostech dodávek ve spolupráci s naším ministerstvem zahraničí. Chceme, aby o nás postižené země věděly. Američané sami jednoho výrobce lahví mají, jenže mají trochu pochybné standardy, které se od naších liší a vlastně jsou trochu zaostalé. Amerika potřebuje v té naší „tlakařině“ hodně modernizovat, stačilo by rozhodnutím vlády pozvednout standardy. Pak bychom tam bez problémů mohli vyvážet také. Jenže ono to přes oceán nějakou dobu trvá, byť si dovedu představit ve skutečně nouzovém režimu i dopravu letadly. A to ještě nevíme, jak to budou zvládat velké země jako Anglie či Francie.

Lidovky.cz: Jak si vlastně máme použití láhve u pacientů představit?

Jednoduše, není to jako ventilátor, který dýchá za vás. Třeba ve Španělsku to vyřešili relativně efektivně, byť primitivně. U každé postele je kyslíková lahev, a pokud je potřeba, donesou vám tzv. kyslíkové brýle a skrze hadičky dýcháte třeba dvacet minut. Dvoulitrová lahev o dvou stech barech má v sobě zhruba 400 litrů kyslíku, 20litrová má 4 tisíce, 50litrová 10 tisíc. Pak už záleží na zdravotnících, jak si to nastaví. Někdy vám lahev vydrží týden, jindy den. A ty malé dvoulitrové se používají třeba v sanitce během převozu do nemocnice.

Lidovky.cz Vyrábíte v příhraničním regionu. Pociťujete nedostatek pracovní síly od chybějících pendlerů?

Bohužel ano, chybí nám desítky lidí ze Slovenska. Během tohoto týdne proto spustíme program, kdy budeme nabírat místní lidi. Nemůžeme totiž riskovat, že slovenský premiér se pro něco rozhodne a nám nedorazí 50 lidí. Problémy nám dělá také marodka, kterou máme nyní přes patnáct procent. Tolik lidí na nemocenské je velký nestandard, obvykle jsme na šesti procentech.

Čísla lidí na nemocenské vzrostla poté, co padlo to „úžasné“ rozhodnutí ministerstva práce a sociálních věcí, že marodka se platí ze strany zaměstnavatele a nikoliv zaměstnance. V tu chvíli šla čísla nemocných strašně nahoru. V tomto stavu má navíc marodku každý, kdo jen trochu zakašle. To máme tedy výpadek dalších 70 lidí. Budeme proto lákat místní, aby chodili k nám brigády na triviální dodělávací práce, jako je lepení samolepek na láhve a podobně. Mediciální lahev musí být totiž patřičně „načančaná“.



Lidovky.cz: Jak funguje přeshraniční spolupráce s polskou továrnou?

Některé věci umíme vyrobit jen tam a některé jen tady. Pokud by nám zavřeli hranice i pro kamiony, nastane obrovský problém. Pokud by se nám zadrhla každodenní výměna lahví mezi oběma provozy, máme problém. Ale myslím, že zatím se v tomto směru provoz trochu zadrhl asi na tři dny, protože na hranicích byly desetikilometrové fronty. Stále je to pochopitelně trochu logistický problém, ale není to nic, co bychom nezvládli.