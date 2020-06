Lidé ve Volarech musí převařovat pitnou vodu. Kvalita se zhoršila po intenzivních deštích

Volary (Prachaticko) Krajská hygienická stanice zakázala ve Volarech na Prachaticku používat pitnou vodu bez převaření. Kvalita ve zdroji Volary - Sněžná se zhoršila po intenzivních deštích. Firma Čevak, která distribuci vody zajišťuje, závadu odstraňuje, po městě umístila cisterny s pitnou vodou. Všech asi 3800 obyvatel musí vodu z vodovodu převařovat. Řekla to místostarostka Volar Jana Bártová (BEZPP) a vyplývá to z informací na úřední desce města.

Zákaz hygieniků platí od této středy 17. června. „Lidé by neměli používat vodu bez převaření, s převařením by to neměl být problém. Hygiena nařídila Čevaku, že pro jistotu má dát před školy cisternu. Nemám informaci, že by lidé měli zdravotní problémy. Čevak postupně nabírá vzorky, aby se zjistilo, jestli už je ta voda v pořádku,“ řekla Bártová.



Výsledky by mělo mít město v pátek. Podle místostarostky se problém týká všech obyvatel vyjma těch, kteří mají vlastní zdroje nebo své studny.

Hygienici uvedli, že ve vodě jsou překročené limity mikrobiologických ukazatelů. Firma Čevak v prohlášení uvedla, že se kvalita vody zhoršila kvůli dlouhotrvajícím intenzivním dešťům. Společnost proto odstavila závadné zdroje a zahájila plošné odkalování vodovodní sítě. Čevak denně odebírá vzorky a dělá laboratorní rozbory.

„Zkoumají, z čeho to vzniklo, byly dvě možné věci. Jedna dlouhotrvající deště, druhá rozsáhlá havárie vodovodu, asi přes týden nazpět. Potrubí je desítky let staré, ve špatném technickém stavu, stává se, že praská. Je běžné, že za zimu je deset havárií,“ řekla Bártová.

Dokud hygienici zákaz nezruší, je podle Čevaku nutné převařovat vodu určenou k pití, vaření, přípravě nápojů, jídel i k čištění zubů. Převařovat ji lidé nemusí, když myjí nádobí v myčce nebo perou v pračce.

Již ve středu varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) před vydatným deštěm v krajích Jihočeském, Plzeňském a Karlovarském.