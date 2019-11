Lidé za nejlepšího prezidenta po roce 1989 považují Havla. Nejhůře podle průzkumu skončil Zeman

Praha Nejlepším prezidentem po roce 1989 byl podle mínění lidí Václav Havel. Jako nejlepšího ho v průzkumu STEM/MARK označilo 55 % lidí. Jako druhý byl nejčastěji uváděn Václav Klaus, třetí příčku obsadil současný prezident Miloš Zeman. Havel byl jako nejlepší prezident hodnocen každým čtvrtým Zemanovým voličem.

Havla lidé pozitivně hodnotili za využívání pravomocí a zájem o problémy občanů. Negativně za vystupování na veřejnosti a za způsob, jakým řešil politické spory.

Zeman je dobře hodnocen za využívání prezidentských pravomocí. „Zde je ale nehodnotící konotace, to znamená, že je může využívat pozitivně i negativně, ale umně,“ dodal STEM/MARK. Lepší známku zaznamenal současný prezident i za zájem o problémy občanů, což může být podle STEM/MARK spojeno především s jeho pravidelnými výjezdy do krajů. Ve využívání prezidentských pravomocí a zájmu o problémy občanů hodnotí Zemana školní známkou jedna či dvě i pětina jeho odpůrců.

O něco hůře lidé Zemana hodnotí v reprezentaci a obhajobě českých zájmů v zahraničí, řešení sporů na české politické scéně a způsobu vystupování na veřejnosti. U posledně dvou uváděných bodů Zemana hodnotí každý jeho desátý volič negativně.

Pozice nejlepšího prezidenta rozděluje podle STEM/MARK jak generace, tak lidi podle nejvyššího dokončeného vzdělání. Lidé bez maturity považují častěji za nejlepšího prezidenta Zemana. Naopak u lidí s maturitou a vyšším vzděláním dominuje Havel. Mladí oceňují Havla především za jeho humanitní odkaz.

Havel byl nejlepším prezidentem podle 74 % mladých lidí ve věku mezi 18 a 29 lety. Klause považuje za nejlepšího desetina mladých a Zemana osm procent mladých. U věkových skupin 30 až 44 a 45 až 59 let Havla považuje za nejlepšího nadpoloviční většina. U lidí starších 60 let se hodnocení otáčí, pro tuto věkovou skupinu je nejlepším prezidentem Zeman (40 %), pak Havel (30 %) a Klaus (12 %). Naopak za nejhoršího považuje 68 % lidí narozených po roce 1989 Zemana, ještě větší podíl (70 %) sklidil Zeman od lidí ve věku 30 až 44 let. Pro lidi nad 60 let byl naopak nejhorší Havel, uvedlo to 31 %respondentů z této věkové skupiny.

Hodnocení porevolučních prezidentů ČR Václav Havel Václav Klaus Miloš Zeman Nevím Nejlepší 55 14 21 11 Druhý nejlepší 17 58 15 11 Nejhorší 18 18 54 11

Data vycházejí z dlouhodobého průzkumu agentury STEM/MARK mezi českou populací starší 18 let. Aktuální šetření, které se uskutečnilo v říjnu, tedy zhruba měsíc před oslavami 30. výročí sametové revoluce, bylo kvůli větší relevanci výsledků váženo na minulou volbu prezidenta. Šetření se bude opakovat. Říjnového průzkumu se zúčastnilo 820 lidí, dotazováni byli telefonicky či on-line.