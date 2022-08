Lipavský předvolal ruského velvyslance kvůli obvinění Černochové z terorismu

Náměstek se podle Lipavského „důrazně ohradil proti nehorázným a lživým obviněním Ruska vůči ČR“ v Radě bezpečnosti OSN. „Pokud chce Rusko mluvit o terorismu podporovaném státem, ať si zamete před vlastním prahem,“ uvedl ministr.

Něbenzja Černochovou obvinil kvůli jejímu vyjádření po sobotním atentátu, při němž zemřela Darja Duginová, dcera ruského nacionalistického ideologa Alexandra Dugina.

Jan Lipavský @JanLipavsky Rozhodl jsem o předvolání ruského velvyslance na @mzvcr. Náměstek @JKurfuerst se důrazně ohradil proti nehorázným a lživým obviněním Ruska vůči ČR na půdě Rady bezpečnosti OSN. Pokud chce Rusko mluvit o terorismu podporovaném státem, ať si zamete před vlastním prahem. oblíbit odpovědět

Ministryně obrany v neděli na Twitteru reagovala slovy, že jí není líto dcery ani truchlícího otce, ale naopak tisíců lidí „zavražděných v důsledku jejich propagandy a odporné ideologie“.

„I když necháme stranou morálku, kterou u našich západních kolegů už dávno nahradila rusofobie, jsou vyjádření Černochové v jádru otevřenou podporou a oslavou teroristického útoku proti naší občance,“ prohlásil v úterý Něbenzja při jednání Rady bezpečnosti OSN k situaci v Záporožské jaderné elektrárně, kterou okupují ruské jednotky.

Černochová v úterý velvyslancova obvinění odmítla, je podle ní zásadní rozdíl mezi „oslavou teroristického útoku“ a vyjádřením „nelítosti nad úmrtím fašistické propagandistky“ veřejně vyzývající k okamžitému vyhlazení Ukrajinců.

„Podle nikým neuznaného loutkového režimu v Doněcku tady cvičíme teroristy. Já pro změnu terorismus údajně schvaluji. Lepšího potvrzení účinnosti naší pomoci Ukrajině se těžko dočkáme,“ napsala Černochová v úterý redakci iDNES.cz

Pokračovala: „Jestli v Rusku oplakávají úmrtí válečných štváčů, vyzývajících k vraždění a vyhlazování občanů sousedního svobodného národa (Ukrajiny), který bezprecedentně a bezdůvodně napadnou a masově tam vraždí jejich nevinné děti a další civilisty, vypovídá to o nich úplně všechno. Jsou to vrazi a zločinci, vůči kterým nemáme mít lítost. Stejně jako neoplakáváme Hitlera, Stalina, Heydricha...“, uzavřela ministryně obrany.

„Obvinění Jany Černochové z podpory terorismu jakýmkoliv představitelem Ruské federace, která se dopouští válečných zločinů na Ukrajině, nelze považovat za nic jiného než projev vrcholného cynismu,“ sdělil v úterý premiér Petr Fiala prostřednictvím svého mluvčího Václava Smolky.

Rusko dál kritizuje výroky Černochové

Ruským novinářům ve středu řekl tajemník tamní bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev, že žádná civilizovaná země by neměla ignorovat veřejnou podporu terorismu svými politiky.

„Rusko vychází z toho, že ani jedna civilizovaná země, bez ohledu na její politický kurz, nemá právo ignorovat veřejné schvalování terorismu, a tím spíše pocházející od vysoce postaveného státního činitele,“ řekl Patrušev podle ruské státní agentury TASS.

Podle britských vyšetřovatelů to byl právě on, kdo jako šéf tajné služby FSB posvětil, zřejmě s vědomím prezidenta Vladimira Putina, operaci s cílem zabít bývalého důstojníka FSB Alexandra Litviněnka izotopem radioaktivního polonia 210, které mu v listopadu 2006 v londýnském hotelu Millennium přimíchali do čaje ruští agenti.