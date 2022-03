Pracovníci ruských konzulátů musejí opustit republiku do 12. března, jinak ztratí postavení diplomatů

Vláda se rozhodla odvolat souhlas s provozem obou ruských konzulátů v souvislosti s ruským útokem proti Ukrajině. Své rozhodnutí oznámila minulý týden ve čtvrtek. Písemné sdělení odeslala tento pátek, uvedl Lipavský.

Česko předminulý týden pozastavilo provoz českých generálních konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu. České velvyslance v Rusku a Bělorusku povolalo na konzultace.

Ministr zahraničí Lipavský v neděli potvrdil, že Rusko bude mít na velvyslanectví v Praze sedm diplomatů a 25 administrativních pracovníků. Zatím nehodlá vyhovět volání po vyhoštění ruského velvyslance v Praze Alexandra Zmejevského, který den před zahájením ruské invaze na Ukrajinu odmítl jako nepodložená obvinění hrozbu agrese Ruska vůči Ukrajině.

Po kauze Vrbětice bylo minulý rok z ruské ambasády v České republice vyhoštěno v první vlně 18 pracovníků. Ruská strana v reakci vyhostila 20 zaměstnanců české ambasády.

„Současná situace je taková, že v Moskvě máme sedm diplomatů a 25 takzvaných administrativně technických pracovníků, tedy stejné číslo bude platit i pro počet pracovníků i na ruské ambasádě v Praze,“ řekl minulý rok tehdejší ministr zahraničí Kulhánek a vyhostil dalších 63 pracovníků ruské ambasády.

Zabavování majetku ruských oligarchů

Zabavování majetku ruských oligarchů, kteří působí na českém území, je téma, kterému se podle Lipavského vláda intenzivně věnuje. „Nemáme zde majetky takového symbolického rázu, dost často jsou zakryté ještě přes nějaké společnosti, není to úplně jednoduché dohledat, ale ta aktivita běží a je to na seznamu kroků, které v tuto chvíli učiníme,“ řekl.

Na dotaz, zda by podle něho měl být prezidentův poradce Martin Nejedlý stále na Hradě vzhledem k jeho vazbám na Rusko a ruské oligarchy v Česku, Lipavský odpověděl: „Myslím si, že Nejedlý nemá být na Pražském hradě. Prezident se obklopil skupinou lidí, je to realita, kterou zažíváme, těžko to nějak změnit.“

„Pokud mám se svým ekonomickým náměstkem řešit evakuaci rodinných příslušníků nebo nějakou šmelinu z Pražského hradu, tak mám úplně jednoznačně tu prioritu danou,“ dodal ministr zahraničí.