Lipovská zvažuje vstup do politiky. Nabídek na vysoce volitelná místa mám několik, naznačila ambice

Bojovat se prý proti této chiméře dá jedině skrze politiku. K tomu může podle jejích slov brzy dojít.



„Připouštím si možnost, že bych do politiky mohla vstoupit,“ řekla webu Lidovky.cz po středečním zasedání Rady ČT. Vkročit do politického kolbiště by prý mohla už během říjnových voleb do Poslanecké sněmovny. Uzávěra kandidátek je třetího srpna.

A v barvách které strany? „Otevřeně říkám, že mám několik nabídek na poměrně vysoce volitelná místa na kandidátkách,“ uvedla radní České televize. Konkrétní být ale nechtěla.

Upřesnila aspoň, že šlo vždy o strany pravicové a konzervativní, se zastoupením ve sněmovně. Hodně napověděla už nedávno ohlášená akvizice nové strany pod vedením kontroverzního poslance Lubomíra Volného zvoleného původně za SPD. Jeho Volný blok povede v Praze „věčná kandidátka“ Jana Bobošíková, blízká spolupracovnice Lipovské z Institutu svobody a demokracie. Společně také připravují pořad v rámci youtubového kanálu Aby bylo jasno, jež Bobošíková moderuje.

Lipovská pro web Lidovky.cz řekla, že s Bobošíkovou vstup do politiky probírala a dohodly se, že příští týden představí, jak bude jejich spolupráce fungovat. Videa na YouTube prozatím produkovat přestanou.



Není jednička, spíš dvojka

Nedávno se navíc na veřejnosti objevila fotka, na níž v jedné z kaváren přilehlých ke sněmovně sedí u stolu jak s Bobošíkovou, tak s Volným i jeho stranickým kolegou poslancem Marianem Bojkem. Podle Lipovské však o žádné volební namlouvání nešlo, s oběma prý probírala agendu sněmovního volebního výboru, jehož jednání bylo na poslední chvíli zrušeno.

O angažmá ekonomky kritické k současnému řediteli ČT Petru Dvořákovi by se podle toho, jak strany blíže charakterizovala, mohla ucházet třeba ještě Trikolora, po odchodu Václava Klause mladšího personálně oslabená, případně SPD Tomia Okamury. „Některé z těch nabídek byly tak významné, že by znamenaly prakticky automatickou vstupenku do sněmovny,“ sdělila radní ČT.

Zda vstup do politických vod oznámí už v těchto volbách či později, zatím nechce spekulovat s tím, že si nechává v tomto směru otevřenou mysl.

Nehrne se prý ale do postavy viditelného lídra. „Profesor Petr Piťha mi kdysi říkal, že jsme rozené dvojky. Jako dvojky jsme absolutní jedničky, ale jako jedničky jsme absolutní nuly,“ vysvětlila Lipovská, že svou roli vidí spíše jako analytická podpora, což je jí pozice bližší.

Mladá ekonomka se postarala o rozruch na úplný závěr středečního jednání Rady ČT. V době, kdy předseda Rady Pavel Matocha končil zasedání a všichni se balili k odchodu, si vzala Lipovská ještě slovo. V něm oznámila, že podala trestní oznámení pro podezření z několika trestných činů na některé představitele firmy Médea a České televize, stejně jako na několik dalších členů Rady. Pro Lidovky.cz uvedla, že se jedná o záležitosti, které Rada v minulosti už projednávala.

Mediální agenturu Médea vlastnil až do loňského jara miliardář Jaromír Soukup, kdy v ní většinový podíl koupila čínská investiční skupina CITIC.

Do souvislosti s Českou televizí se agentura dostala v rámci soudního sporu, ve kterém od Médey jakožto dlužníka vymáhá firma Lipian Trade několik pohledávek. V rámci tohoto řízení zástupci Lipian Trade uvedli, že podle jejich informací Médea dluží České televizi několik desítek milionů korun.

Na kauzu se ředitele Dvořáka ptala Lipovská na zasedání Rady ČT v únoru. Ptala se například, proč veřejnoprávní televize uzavírala s Médeou další smlouvy i po odvysílání reportáže z roku 2019, která hovořila o stamilionových závazcích po splatnosti. Šéf televize podrobnosti probírat odmítl. „Je to živá kauza, až se celá věc vyřeší, budu vás informovat,“ odpověděl tehdy Dvořák.

Většina včerejšího jednání Rady ČT se již tradičně nesla v duchu osobních útoků a hádek. Jedním z hlavních bodů mělo být projednávání právních služeb pro potřeby Rady.

Na to mělo vedení ČT původně najmout advokátní kancelář. Způsob výběru a údajnou zaujatost vítězné kanceláře Becker a Poliakoff však napadl ve svém rozboru radní Jiří Šlégr. Jeho zpráva se měla na aktuálním zasedání Rady projednat, avšak nedošlo na ni.

Sám Šlégr ji z programu stáhl poté, kdy si postěžoval, že vyjádření Dvořáka dorazilo teprve předchozí den v šest hodin večer a radní tak neměli šanci si jej prostudovat. „Považuji to za nestandardní, materiály máme dostávat s předstihem, toto nepřišlo ani 24 hodin před začátkem,“ prohlásil bývalý hokejista na Dvořákovu adresu.