Radši matiku než motyku. Gymnazisté kvůli obavám ze škrtů pochodovali městem

„To, co se chystá ve školství, bude mít velmi špatný dopad na studenty a vzdělávání. Chceme, aby kvalita školství zůstala na stejné úrovni, jako je nyní, nebo aby se ještě zlepšila,“ uvedl iniciátor protestu, student třetího ročníku Michal Fikrt.

„Přišli bychom o půlené hodiny cizích jazyků i o dobré učitele. Přišli bychom také o semináře, které jdou do hloubky v odborných předmětech, třeba u psychologie, speciální pedagogiky, fyziky nebo biologie,“ dodal.

Studenti se začali před zavřenými dveřmi budovy gymnázia scházet před devátou hodinou. S sebou si přinesli různé transparenty. Po deváté se vypravili na průvod městem, kdy došli na náměstí Míru, kde přednesli několik proslovů.

Účastníci se shodli, že jim jde především o udržení kvality výuky. Neprotestovali kvůli vyšším platům pro učitele, ale hlavně proti snížení kvality výuky. To podle nich hrozí, pokud bude ministerstvo školství trvat na snížení proplácených hodin, takzvaných PH maxů, tedy limitu počtu odučených hodin, které škole proplácí ministerstvo.

„Znamenalo by to konec půlených hodin, konec seminářů, nebo minimálně snížení jejich počtu. Stávka není pro mě den volna, přišlo mi důležité sem přijít a dát najevo, co mi vadí,“ uvedla studentka Adéla Hrbková.

Podle Richarda Wepse ze septimy by si učitelé i další zaměstnanci školy vyšší hodnocení zasloužili, největší obavu má ale ze ztráty volitelných seminářů. „Školství obecně potřebuje více peněz. Navštěvuji tři semináře, jedním z nich je mediální angličtina, se kterou mám docela problémy. Tento seminář jsem si vybral právě proto, abych se naučil něco víc. A nechtěl bych o to přijít.“

Do průvodu se zapojili i někteří zaměstnanci gymnázia, ale také učitelé z okolních měst. „Učím na základní škole v Meziboří, která se do stávky také zapojila. Někteří kolegové odjeli na protest do Prahy, já jsem chtěl podpořit litvínovské gymnazisty,“ řekl Pavel Kopecký. V ruce třímal transparent s heslem Za kvalitní výuku pro naše děti.

Podle ředitele litvínovského gymnázia Jana Nováka se studenti na akci dohodli v minulém týdnu. Iniciativa vzešla od nich samotných. „Jako škola jsme se k myšlence stávky přihlásili jedním hlasem. O důvodech jsme mluvili s našimi studenty, diskutovali jsme proč to tak je, že nejdeme do první linie za své platy, za jejich zvyšování, ale protože jsou tam jiné aspekty,“ uvedl Novák.

Podle něj plánované škrty ohrožují kvalitu vzdělávání. „Máme hodně dělených hodin, seminářů a laboratorních prací. Kdyby snížení bylo o patnáct procent, bude to pro nás fatální. Musel bych propustit skoro pět učitelů, spojovat hodiny cizích jazyků, rušit některé odborné semináře. Kdybych měl učit cizí jazyk v celé třídě, to je návrat do doby před rokem 1989,“ upozornil.

Škola se ke stávce připojila také kvůli platům nepedagogických pracovníků. Ty jsou už nyní velmi nízké a ministerstvo školství navrhuje objem peněz ještě snížit. „Máme vlastní výdejnu obědů a velmi těžko jsme tam sháněli pracovní síly. Berou kolem 16-17 tisíce korun, a to je ostuda. A jsou to i další profese, údržbář, ekonomka, sekretářka. Bez těchto lidí škola nemůže fungovat,“ dodal Novák.

Účastníci protestu doufají, že vláda škrty ve školství přehodnotí. „Není nás vůbec málo, tak doufám, že vláda na to bude reagovat,“ dodal Fikrt.

Masová akce studentů se uskutečnila v Praze. Mezi několika tisíc byli i ti z Podkrušnohorského gymnázia v Mostě. „Stávka je zapotřebí. Škrty ve školství jsou velké a poslaly by nás zpátky o mnoho let a za úroveň mnoha evropských států,“ vylíčil mostecký gymnazista Ondřej Hájek.

„Škola má být pokroková, moderní. Úroveň školství se v posledních letech posunula dopředu, ale pořád by to mohlo být lepší a teď hrozí, že se posun zastaví, nebo dokonce úroveň klesne,“ doplnily jeho spolužačky Lucie Tourková a Karolína Gremlicová.