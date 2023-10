Šikanuje, stěžují si na ředitele školy. Nemůžu dát na dojmy, říká starosta

„Odešla jsem ze školy kvůli němu, protože jsem jeho chování už nedávala. Vůbec se neumí chovat k podřízeným. Kolikrát mi volal i v noci a úkoloval mě. Když jsem se ohradila, tvrdil mi, že musím být k dispozici pořád,“ řekla jedna z bývalých zaměstnankyň. Její jméno redakce zná, nebude ho však, stejně tak jako u dalších bývalých i současných pracovníků, zveřejňovat.

Podle současné pracovnice lomské školy má ředitel na některé kolegyně sexistické narážky nebo je zesměšňuje za to, jak vypadají. „Chodily se ke mně vyplakat. Když jsem mu řekla, že stojím při nich, tak mi začal dělat zle. Zadával mi takové úkoly, které nešlo v jím požadovaném čase zvládnout. Kolikrát zničehonic vlítnul do vyučovací hodiny. Hospitace nejsou nic zvláštního, dělají se běžně, ale v jeho podání to bylo velmi stresující, kdy mě shazoval i před žáky,“ popsala žena.

Před několika měsíci na škole vznikla odborová organizace. To mělo prý ředitele naštvat. „Reagoval na to tak, že toho, kdo bude v odborech, nesnáší, a že bude mít ztížené podmínky, například v čerpání volna. Hrozil, že o prázdninách bude v práci a že mu vymyslí činnost, která tak hezká nebude,“ vylíčila další.

V lednu letošního roku zasahovala v budově školy dokonce policejní hlídka. Přivolal ji někdo z pracovníků kvůli velmi vyhrocené rozepři mezi jednou zaměstnankyní a ředitelem. Konflikt se poté utišil a vzhledem k tomu, že hlídka nezjistila žádné protiprávní jednání, policie věc odložila.

Inspekce: Většina stojí za ředitelem

Jan Zajíc působí na lomské škole řadu let, nejdříve jako zástupce ředitele, před čtyřmi lety pak byl tehdejším vedením radnice povýšen. Už tehdy se prý o jeho stylu jednání s podřízenými ženami vědělo.

Sám nařčení z bossingu a psychického násilí rázně odmítl. „Nemá to žádný reálný základ. Za mě je na škole všechno v pořádku. Nevidím do hlavy těm, kdo tohle tvoří a co za tím je, neumím to rozklíčovat,“ reagoval a odkázal na výsledek kontroly inspektorátu práce.

Inspektoři šetřili i vztahy mezi zaměstnanci. Vyzpovídali jich osmnáct a většina z nich se postavila za Zajíce. Na nevhodné chování a zastrašování v souvislosti se vstupem do odborů poukázali tři.

Na škole prý panuje atmosféra strachu. „Řada kolegů se bojí proti řediteli cokoliv říci, aby jim nedělal problémy nebo jim nesebral odměny,“ přiblížili Zajícovi kritici ve škole.

Sám ředitel už by chtěl mít celou situaci vyřešenou. „Upřímně jsem doufal, že po tom, co inspektorát práce objasnil, že k ničemu protiprávnímu nedocházelo, již bude klid jen na práci. Za mě si myslím, že když je všeobecně jasné, že se nic špatného nedělo, tak je zde pokus mě pošpinit prostřednictvím médií,“ poukázal Zajíc.

Radní: Arogance moci

Napjatou situaci ve škole řeší i její zřizovatel, tedy město. Téma se probíralo na jednání zastupitelstva. Kritici chtějí, aby radnice razantně zasáhla.

„Několikrát jsem se s nimi sešel, vyslechl je a doporučil jim, aby se obrátili na inspektorát práce či policii. Nemohu odvolat ředitele školy na základě nějakých dojmů, musím postupovat podle zákona, jinak by nám hrozil soud,“ sdělil starosta Vladimír Urban (Svobodní) s tím, že není ani na jedné straně.

„Jsou tu nějaké výpovědi, ale mám tu také petici, ve které se další zaměstnanci za ředitele postavili. Celá situace mě mrzí, protože to má především negativní dopad na celou školu,“ dodal.

Kritičtější je lomský radní pro školství Marian Dancso (OMMO – hlas občana). „Nebudu zacházet do detailů, ale pan ředitel je z mého pohledu člověk bez jakéhokoliv morálního kreditu. Jeho chování vůči některým zaměstnancům včetně těch, kteří se buď dobrovolně, nebo pod nátlakem rozhodli svou práci opustit, považuji za učebnicový příklad toho, jak se s lidmi jednat nemá. Arogance moci,“ uvedl.

V případném odvolání ředitele školy je město opatrné i kvůli dřívější zkušenosti. V roce 2015 tehdejší vedení radnice nezákonně odvolalo ředitelku školy a ještě ji veřejně nepravdivě obvinilo z krádeže. Žena se následně úspěšně soudila.