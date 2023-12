Muž, postřelený bývalým místostarostou Lovosic, má podle znalců zdravotní potíže

Závada podle obžaloby střelil muže do břicha při potyčce v hotelu, kde byl s manželkou oběti. Žena dnes u Krajského soudu v Ústí nad Labem řekla, že výstřel neslyšela, ale zaslechla větu pronesenou svým mužem, o tom, že ho Závada střelil. Uvedla, že byla tehdy a je dodnes pod psychickým tlakem. Závada vinu odmítl, hrozí mu trest od deseti do 18 let vězení.

„Dovedete si to představit, kvůli mě je jeden člověk v nemocnici a druhého možná zavřou,“ řekla žena s tím, že se vzpomínky na událost z konce ledna 2022 snaží vytěsnit. V hotelu na Litoměřicku byla se Závadou na základě předchozí dohody. V daný den si podle svých slov vyměňovala sms zprávy se svým manželem. „Pak jsem mu volala a on mi řekl: pojď mi otevřít, vzala jsem si kabát a naboso jsem vyběhla z pokoje, pan Závada spal,“ uvedla. S manželem se setkali na chodbě, odmítl jet domů. Žena uvedla, že pak nastala mezi nimi potyčka, její manžel začal bouchat na dveře pokoje, následně kopat, pak je vyrazil a vtrhl do pokoje. „Zůstala jsem zkoprnělá před pokojem, než jsem se vzpamatovala, pak jsem vběhla, to už leželi na posteli oba,“ uvedla.

Po střelbě opustil zraněný muž pokoj, následně odešla jeho žena a nakonec Závada. Záchranku volala žena z auta. Soudce po výpovědi svědkyně upozornil na rozpory v její výpovědi z přípravného řízení a před soudem, ty se pak snažila vyvrátit. Několikrát zopakovala, že říká pravdu.

Znalec uvedl, že se Závada snaží vytvářet dobrý dojem a má velmi vysokou tendenci odpovídat způsobem, který považuje za sociálně žádoucí. Bývalý místní politik před soudem vinu odmítl, věc označil za nešťastnou událost. Postřelený muž ukončil pracovní neschopnost v červnu 2022, od incidentu se léčí na psychiatrii a chodí k psycholožce, trpí posttraumatickou stresovou poruchou, která se rozvinula do těžkého stupně a která je v přímé souvislosti s napadením, uvedl znalec. Z posudku v oboru soudního lékařství vyplynulo, že má trvalé následky po operaci břicha po střelném poranění. Hlavní líčení bude pokračovat na začátkem příštího roku.

Závada býval členem vedení ODS v Ústeckém kraji. Před lety byl odvolán z funkce místostarosty Lovosic.