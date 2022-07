Slovenskou veřejnoprávní RTVS povede Machaj, který je v osobním bankrotu

RTVS Machaj povede pět let a funkce, o kterou se původně ucházelo osm kandidátů, se ujme 2. srpna. V rozhodujícím kole volby porazil dosavadního šéfa RTVS Jaroslava Rezníka. Machaje v hlasování podpořili zejména poslanci vládních stran.

Při dřívějším veřejném slyšení se Machaj vyslovil pro to, aby RTVS usilovala o návrat redaktorů, kteří tuto instituci opustili. Ve svém projektu počítá s vytvořením online zpravodajského rozhlasového kanálu.

Končící ředitel Rezník čelil výtkám novinářů, kteří v otevřeném dopise kritizovali poměry v RTVS včetně odchodů redaktorů. Vedení média zároveň obvinili z „normalizace“. Rezník tuto kritiku odmítl.

Letos na vlastní žádost skončil ve funkci šéf zpravodajství RTVS, podle médií kvůli rostoucí nespokojenosti s kvalitou zpravodajství. Podle průzkumu v prvním čtvrtletí nejvíce Slováků uvedlo, že nejobjektivnější televizní zpravodajství v zemi má právě RTVS. Tomuto žebříčku veřejnoprávní médium vévodí od závěru roku 2019.

Osmašedesátiletý Machaj nastoupil podle serveru TA3 v roce 1978 do Československého rozhlasu v Bratislavě, kde byl dramaturgem a později redaktorem a moderátorem pořadu Pozor, zákruta!

V 90. letech byl jedním ze spoluzakladatelů soukromé rozhlasové stanice Radio Twist, kde zastával post programového ředitele. Poté přešel do Slovenské televize na místo šéfdramaturga a v roce 2006 zamířil do Slovenského rozhlasu na pozici ředitele programu. Po spojení rozhlasu a televize v roce 2011 byl ředitelem televizního programu, poté spolupracoval s RTVS externě.

Před hlasováním poslanců slovenská média upozorňovala, že je Ľuboš Machaj v osobním bankrotu. Do něj se dostal kvůli několikamilionové půjčce na záchranu rádia Twist. „Všechny peníze nešly nikam jinam jen do Twistu, osobně jsem z toho neměl žádný prospěch. Tak to v podnikání bývá, někdy se stane, že risk nevyjde,“ řekl Machaj pro server Nový Čas.