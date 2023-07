Romové podléhají dezinformacím, musíme zjistit, čím to je, řekla Fuková

Po jednání s ministerstvy zmocněnkyně vystoupila na tiskové konferenci. Schůzka proběhla jen pár dní poté, co se v úterý v Krupce na Teplicku sešlo několik stovek Romů na sídlišti Maršov a dožadovali se větší bezpečnosti.

„Hledali jsme v současném systému inovace, jak bychom mohli reagovat na problémy, které se vyskytují s posledními demonstracemi a incidenty. Potřeby Romů jsou daleko širší. Probíhá sběr dotazníkových dat potřeb Romů,“ uvedla Fuková.

Ze setkání podle ní vyplynula potřeba, že je potřeba situaci řešit společně. Měla by se vytvořit pracovní skupina, která by se zabývala dezinformacemi. „Dezinformátoři jsou velmi rychlí, snaží se zmanipulovat lidi po incidentech,“ uvedla Fuková.

Návrh podle ní přišel při jednání, měla by vzniknout a pracovat již v pátek. Ve skupině by měli být zástupci ministerstva vnitra, ministerstva pro místní rozvoj a zástupci neziskových organizací.

Frustrace Romů je podle ní způsobená jejich nepřijetím společností. Nechce ale zvyšovat napětí vůči ukrajinské menšině. „Nechceme podporovat kolektivní obviňování určité skupiny. Sami Romové ví, jaké to je. Věřím, že se to týká jen malé skupiny Romů,“ dodala Fuková.

„Už padaly konkrétní kroky, které bychom měli společně udělat, proto vznikají pracovní skupiny. Musíme zjistit, jak funguje dezinformační scéna v romské komunitě,“ uvedla Fuková.

Zároveň by na lokální úrovni měly vznikat pracovní skupiny, které by deeskalovaly incidenty. „Tam bude působit policie, zástupci úřadů a neziskovek. Aby se nedělaly demonstrace, aniž by se vědělo, co se pořádně stalo,“ sdělila Fuková.

V neděli se na sídlišti totiž udál konflikt mezi několika podnapilými lidmi. Část z nich byla z romské menšiny, jeden muž z Moldavska již byl obviněn. Na úterní demonstraci jeden z řečníků vyzval prezidenta Petra Pavla, aby byly Romům dány zbraně, že se proti útokům budou sami bránit.

Fuková dodala, že pokud by se nějaké incidenty staly, tak by se lidé měli obrátit na policii, aby se situace vyšetřila. „Zároveň je důležité, aby lidé si informace ověřovali,“ dodala zmocněnkyně.

Není to první konflikt mezi Romy. Menšina dlouhodobě poukazuje na zvyšující se napětí mezi Romy a Ukrajinci. Na začátku června se udál incident u Brněnské přehrady. Údajně kvůli hlasité hudbě se mezi několika lidmi strhla potyčka. Cizinec následně pobodal dva lidi nožem. Jeden mladý Rom pak zemřel v nemocnici.

Počátkem července zasahovala policie v Pardubicích u potyčky zřejmě 18 lidí. Jeden z účastníků konfliktu byl lehce zraněn. Policie po konfliktu zadržela tři lidi, věc vyšetřuje, národnost účastníků potyčky nekomentovala. Server Romea uvedl, že šlo o konflikt mezi skupinou Romů a trojicí mužů, údajně z Ukrajiny, lehce zraněn byl podle webu jeden z Romů. V Pardubicích následující den, 2. července, protestovaly stovky Romů, kteří požadovali zajištění bezpečnosti.