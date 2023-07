Škrtil mě a kopal, řekla asistentka. Chování exnáměstka řeší policie i Piráti

Lukáš Kolářík dal před dvěma lety rozhovor pro Pirátské listy. V něm promluvil i o rodině.

Jsi ženatý, máš tři děti. Jak se dá skloubit život poslance s běžným rodinným životem?

Je to samozřejmě složité, jsem hodně času mimo domov. Naštěstí žijeme v době kdy není problém s kýmkoliv na světě okamžitě mluvit a vidět se s ním, takže udržujeme kontakt alespoň přes obrazovku. Využívám každé možnosti, abych to rodině trochu vynahradil. Je to o to složitější, že i moje žena je hodně pracovně aktivní, takže se u dětí střídáme.

Důležité je si to volno a ten čas s rodinou naplánovat a dát si to do kalendáře. Pak se vám nestane, že vám tam asistentka naplánuje jinou aktivitu. Nám se to zatím daří všechno skloubit tak, aby to mělo co nejmenší negativní dopad.