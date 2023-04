Soud potvrdil Nečesanému odškodné 1,7 milionu za nezákonné stíhání a vězení

Na verdikt soudu upozornila v pátek Česká televize. Rozhodnutí je pravomocné. Proti rozhodnutí může podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Vyjádření Nečesaného redakce iDNES.cz zjišťuje.

Ministerstvo Nečesanému už dříve dobrovolně vyplatilo dalších 1,2 milionu. Soud přiznal Nečesanému odškodné od státu ve výši přes 1,7 milionu korun a úroky z prodlení už loni v říjnu. Proti tehdejšímu rozsudku se letos v únoru odvolal jak Nečesaný, tak i ministerstvo spravedlnosti. Nárokem na peníze za trestní stíhání se tak naposledy zabýval právě pražský městský soud.

Odškodné přiznané Nečesanému obvodním soudem převyšuje běžně přiznávané částky za nezákonné trestní stíhání. Soudkyně loni v říjnu konstatovala, že obvinění zasáhlo Nečesanému do osobního, rodinného i pracovního života. Mimo jiné upozornila na to, že v době zahájení stíhání byl velmi mladým a netrestaným středoškolským studentem, kterému vzetí do vazby zabránilo maturovat v řádném termínu.

Poukázala tehdy i na to, že konečný osvobozující výrok trestního soudu nepřinesl „kýžené očištění žalobce“ – předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička tehdy prohlásil, že osvobození nepokládá za správné, že ale nemá jinou procesní možnost.

Útok na kadeřnici se stal v únoru roku 2013. Pachatel udeřil ženu do hlavy polenem a vzal jí přes 10 000 korun. Napadená žena nejprve Nečesaného jako agresora nepoznala, později jej označila za útočníka. Podle soudních znalců trpěla po útoku výpadky paměti.