Nebojme se LGBT. Je to slepá vývojová větev, napsal Pollert. Nenávistné, hnus, sepsuli ho

„Nebojme se LGBT a buďme na ně milosrdní. Vždyť je to slepá vývojová větev, dlouho tu nebudou a navíc zachraňují planetu od přemnožení primátů,“ napsal na svůj twitterový účet Pollert, bývalý komunální politik olympijský vítěz ve vodním slalomu.



Po desítkách komentářů, které jeho výrok odsuzují, dodal: „Včera má poznámka o tom, že homosexuálové se rozmnožují obtížně, vyvolala vášně. Čím to je?“. Redakce iDNES.cz Pollerta kontaktovala, zatím ale nereagoval.

„Na tom, co na Twitter napsal Pollert, je snad všechno špatně, je to homofobní, nenávistné, transfobní a navazuje to na sérii podobných útoků z řad politiků a dalších veřejných osob,“ uvedl Kryštof Stupka, aktivista a zakladatel Reclaim Pride, který se zaměřuje na všechny queer osoby, tedy ty, jejichž identita není heterosexuální nebo cisgenderová.

Podotýká, že se situace v Česku zhoršuje a queer lidé jsou častěji napadáni jak na sociálních sítích, tak na ulicích.

„Právě vyjádření politiků a celebrit podobné útoky umocňuje,“ uvedl s odkazem na Andreje Babiše, který na twitterovém účtu sdílel výrok Jiřiny Bohdalové, ve kterém označuje členy LGBT+ komunity jako „nemocné“.

Ponižujete lidi, kteří vám nic neudělali

Proti Pollertově tweetu se ohradilo mnohem víc lidí. Mezi nimi také například Miroslav Kalousek: „Já dokážu být také někdy drsný a jedovatý. Ale vždy vůči někomu, kdo mi ubližuje, ohrožuje mě, nebo s ním alespoň soupeřím. Proč máte potřebu ponižovat lidi, kteří vám nic neudělali a neohrožují vás?“ ptá se ho.



„Ke kritice kolegů (myšleno sportovců, či bývalých sportovců) jsem opatrnější. Tedy jsem k ním trochu shovívavější. Ovšem v tomto případě to je od LP hnus a je třeba to říci nahlas,“ odsoudil Pollertův výrok bývalý hokejista Dominik Hašek.



Jeho výrok odsoudila také právnička Lucie Hrdá, která uvedla, že se nebojí LGBT+ menšiny, ale takových lékařů, jako je Pollert. „Fakt mě děsíte a se mi z vás dělá nevolno,“ uvedla.

„Když už chcete do toho tahat evoluci, tak z pohledu sobeckého genu jsou takoví lidé nedílnou součástí evoluce lidstva, protože se mohou starat o děti, které zůstaly opuštěné. Adopce homosexuály je tedy završení evolučního plánu. Ale chápu, to vám nezíská jednoduchá srdíčka,“ napsal také advokát Petr Němec.

V Praze v pondělí 2. srpna začal festival pro LGBT+ komunitu Prague Pride. Doplní ho také filmový a divadelní festival, pochod hrdosti městem se ale kvůli opatřením proti pandemii neuskuteční.

Festival Prague Pride nabídne sto různých akcí jako koncerty, vystoupení, výstavy, vernisáže queer umění, kino, pikniky a debaty. Tématem jedenáctého ročníku festivalu je coming out.

Kvůli pandemii letos pořadatelé připravili více venkovních akcí než obvykle. Pro celý první týden v srpnu vznikne festivalová vesnička Pride Village na Střeleckém ostrově.