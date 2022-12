Na horách začala sezona, lyžaře čekaly novinky i obsazená parkoviště

Letos poprvé vyrazila na běžky Mirka Péčová z Mladé Boleslavi. „Loni jsem začala skejtovat, tak jsem se dneska dostala aspoň na Novou louku, což byl velký úspěch,“ smála se na centrálním parkovišti.

Do Bedřichova s ní přicestoval i Roman Korda. „Poprvé je to vždycky krize. Blbě se mi dýchalo, blbě to jelo, zítra mě budou bolet nohy,“ řekl v nadsázce. Dojel až na Hřebínek a pochvaloval si podmínky. „Je to nádhera. Ale uvidíme, jestli to vydrží, když má být až 11 stupňů“.

Podle Martina Kunce, ředitele Jizerské o. p. s., která magistrálu upravuje, však nemusí mít lyžaři strach. „Věříme, že sníh do Vánoc vydrží. Prognózy ukazují, že na horách by se to mělo udržet,“ zavěštil ředitel a zahnal vzpomínku na loňskou sezonu.

„Minulý rok jsme po Vánocích přišli o veškerý sníh a v lednu se začínalo od nuly. Ale teploty umožňují zasněžování, tak se to snažíme podpořit aspoň na stadionu,“ dodal Kunc. Doplnil, že na stadionu je zhruba 30 centimetrů udusaného sněhu, na kopcích potom 40 centimetrů.

Ještěd chystá do Vánoc další sjezdovky

Dobré sněhové podmínky panovaly i na Ještědu, kde přivítali první den lyžařské sezony necelou tisícovku návštěvníků. Ti mohli využít lanovku Nová Skalka a přilehlou sjezdovku.

„Do Vánoc chceme zprovoznit další sjezdovky na severní straně, na kterých momentálně pracujeme,“ sdělil Jakub Hanuš, ředitel Skiareálu Ještěd.

Letos nainstalovali v infocentru nová samoodbavovací zařízení, která mají klienty věrnostního programu Gopass motivovat, aby si skipasy nakupovali v předstihu, tedy doma přes e-shop.

Tento týden mohou lyžaři a snowboardisté oprášit své dovednosti převážně přes den, ve středu a ve čtvrtek se otevírací doba areálu prodlouží i do večerních hodin. „A od 26. prosince začneme v režimu den i večer,“ připomněl Hanuš.

V Krkonoších chybí sníh

V Krkonoších jsou oproti tomu zatím odkázaní na technický sníh. Středisko v Rokytnici nad Jizerou jede v omezeném režimu, přesto sníženého vstupného v sobotu využilo asi osm set lyžařů.

„Na naší straně Krkonoš bohužel máme málo sněhu. Nyní pokračujeme v přípravách, hlavně zasněžujeme,“ informoval ředitel skiareálu Vít Pražák s tím, že v potocích, odkud berou vodu, je jí o něco méně než obvykle.

Do Vánoc chtějí zasněžit téměř tříkilometrovou modrou sjezdovku, aby se dalo jezdit z Lysé hory. Lanová dráha na třináctisetmetrový vrchol prošla modernizací, zastaralé analogové zařízení nahradili digitálním.

„Kdyby se na analogu něco pokazilo, už by to nešlo v podstatě opravit. Na digitálu jede celý svět,“ uvedl Pražák. Brzy posílí i zasněžovací techniku. Ve středu vyrazí z Itálie šest nejmodernějších zasněžovacích kanonů, které jsou momentálně na trhu.

„Dvaadvacátého v noci je budeme instalovat na slalomový svah, který se letos trochu rozšíří,“ vyzdvihl Pražák.

Návštěvníci, kteří v minulosti nebyli spokojení se zdejším občerstvením, budou moci vyzkoušet zbrusu nový bufet s vyhlídkovou terasou nebo o poznání lepší nabídku na Zalomeném, Lysé i Černém potoce.

Přípravy na sezonu finišují také ve skiareálu Obří sud Javorník. Střediska Tanvaldský Špičák a Bedřichov přivítají milovníky zimních sportů v pátek 23. prosince.