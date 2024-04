V Česku přibývá nakažených malárií, nemoc si lidé vozí z dovolené

Malárii způsobují parazitičtí prvoci plasmodia, kteří se na člověka přenesou při kousnutí infikovaným komárem, člověk se přímo od nemocného nakazit nemůže. Příznaky podobné chřipce, jako je teplota, zimnice, pocení, bolest hlavy nebo malátnost, se objeví za týden až 30 dní.

Podle informací amerického Centra pro kontrolu nemocí se nemoc vyskytuje hlavně v Africe, případy byly zachycené ale také ve střední a jižní Americe, v oblastech Karibiku, jižní a jihovýchodní Asii, na Středním Východě nebo v jižním Pacifiku a Austrálii.

Počet případů importovaných do Česka postupně rostl spolu se stoupající oblibou cestování Čechů do exotických zemí. V 90. letech se stalo jednou, že by se léčilo více než 30 lidí za rok, od roku 2014 to bylo šestkrát. Někteří cestovatelé podle odborníků na riziko malárie nemyslí, pokud necestují do zemí, kde je častá. Pomohla by podle nich větší informovanost o rizicích nákazy, například ze strany cestovních kanceláří.

„Nenapadlo mě, že první nevolnosti mohou mít příčinu v malárii a k lékaři jsem přišel pozdě. Pozdě znamenalo dva dny,“ popsal v tiskové zprávě pacient Luděk, který se na dovolené na Zanzibaru nakazil malárií. „Nemocí, která se tam téměř nevyskytuje a očkování proti ní není povinné,“ dodal.

Hodnoty plasmodií v jeho krvi byly podle lékařů tak vysoké, že hrozilo selhání organismu. Musel být uvedený do umělého spánku a napojený na podpůrné přístroje. Do nemocnice byl přijatý na konci ledna, více než tři týdny měl podporu dýchání a domů se po rehabilitaci na klinice vrátil na začátku května. „Učil se znovu dýchat, polykat, mluvit, sedět i chodit. Zmobilizoval své myšlení, aby se rozvzpomněl, kdo je, kam patří, jaká je jeho minulost,“ popsala v tiskové zprávě jeho manželka.

Ochranou proti nákaze je především zabránění kousnutí komárem, používají se moskytiéry a speciální repelentní přípravky. V případě zvýšeného rizika může lékař předepsat antimalarika preventivně, rozhoduje se ale u každého pacienta individuálně. Lidé by tak měli ordinaci cestovní medicíny navštívit zhruba čtyři až šest týdnů před svou cestou, podle destinace pak lékař doporučí také případná vhodná očkování, například proti břišnímu tyfu nebo žloutence typu A.

Pokud se pacient po návratu z dovolené necítí dobře a lékař pojme podezření na malárii, diagnóza se potvrzuje pomocí laboratorních testů, které pod mikroskopem prokáží výskyt parazitů v červených krvinkách. V odlehlých oblastech světa se používají i rychlé diagnostické testy z krve, které jsou podobné antigenním testům na covid-19.