Malina: Připlať si, nebo proděláš. Na dokončení 2300 zakázek chybí holdingu až 350 milionů korun

Informace ze záznamu jednání prozatímního věřitelského výběru holdingu Malina ukazují, že zákazníci, kteří mají solární elektrárnu téměř hotovou, by se měli dočkat do konce léta, pokud nepřijdou nečekané problémy.

Věřitelům vývoj ve firmě vysvětloval nový šéf Marian Klásek, který vedení Maliny převzal na začátku června. Podle podkladů z té doby 400 zakázkám (nyní jich může být o desítky méně) chybí jen revize. Jde o ty, jejichž dokončení a vyfakturování by mělo být nejjednodušší.

Chaos v papírech

Jenže v podkladech panuje nepořádek a není jasné, co je v daném případě za problém. Firma nemá peníze na to, aby jednotlivé instalace zkontrolovala, objíždějí je proto pracovníci rovnou s „pojízdným skladem“, aby mohli jen doplnit chybějící části. Snaží se mít doslova vše, aby se zabránilo tomu, co se dělo v minulosti, kdy se k zakázce jezdilo i 20krát.