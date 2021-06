‚Máme právo žít.‘ Uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci jde do voleb s novým heslem

Praha S heslem „Máme právo žít“, pravicovým programem založeným na tradičních hodnotách a logem v podobě pírka jde do říjnových voleb formace hnutí Trikolora Svobodných a Soukromníků.

Při čtvrtečním zahájení kampaně na pražském Klárově lídři jejích krajských kandidátek hovořili o ubývání svobod, a to v souvislosti s epidemií covidu, a o destrukcí podoby tradiční rodiny a dalších hodnot. Šéfka uskupení - poslankyně Trikolory - Zuzana Majerová Zahradníková uvedla, že uskupení má společnou kandidátku a míří na pravicové euroskeptické voliče. Podle jejího názoru je takových voličů dost a Trikolora Svobodní a Soukromníci je důstojnou volební alternativou. Pro vstup do Sněmovny musí v říjnových volbách uskupení získat nejméně pět procent hlasů.

Hrozbu vidí Majerová v levici a v tématech prosazovaných Zelenými. Vymezila se například proti „pomatenému genderismu“ či „zapšklému feminismu“, definování rodiny jinak než jako svazku muže, ženy a dětí či politice dotací. Za normální považuje postarat se nejprve o vlastní a až potom se angažovat jinde.

Není normální zakázat lidem chodit do práce, zavřít živnosti, zlikvidovat firmy, zakázat dětem chodit do školy, dusit malé děti rouškami, vypočítala Majerová, co kritizuje její strana v souvislosti s postupem vlády v době epidemie koronaviru. Covid se podle ní stal problémem nejen zdravotním , ale i ekonomickým, společenským a právním.

Pírko v barvách české trikolory zvolilo uskupení podle Majerové jako symbol volnosti a svobody. Uskupení podle ní chce „vrátit normální svět“.

Krajské lídry představila spolu s předsedou Svobodných Liborem Vondráčkem a předsedou Soukromníků Petrem Bajerem. Z volebního programu zazněl cíl snížení státní byrokracie, zmenšení státu, nízkých daní, boj proti nelegální migraci a garance svobody náboženského vyznání, které ale musí zůstat soukromou věcí každého jednotlivce. Země by se podle lídrů uskupení měla připravit na odchod z Evropské unie, protože by měla být suverénním státem, který nikdo nenutí přijímat jiné než vlastní právo.

Příští týden plánuje uskupení prezentaci stínových ministrů, mezi kterými bude za školství odpovídat Václav Klaus mladší, který na jaře odstoupil z vedení Trikolory a vzdal se postu volebního lídra.

Podle ve středu zveřejněného volebního modelu Data Collect by společná kandidátka Trikolory Svobodných a Soukromníků získala tři procenta voličských hlasů.