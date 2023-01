Přirovnání k otrokům poslancům ANO vadí. Dali stížnost na Černochovou

Na výbor se rozhodli poslanci ANO obrátit, když neuspěli s výzvou Černochové, aby se omluvila za slova, která použila v neděli v Partii na Primě, kde se střetla s bývalým ministrem obrany za ANO Lubomírem Metnarem. Poslanci ANO ani neprosadili, aby slova Černochové řešila celá Sněmovna, naopak ministryně obrany je ještě „vyšperkovala“.

„Jsme tady jako Česká republika v situaci, kdy tady straší válkou bývalý premiér, kandidát na prezidenta, za podpory a hlasitého potlesku otroků z ANO, kteří také s ním v tomto smyslu souhlasí,“ řekla nejprve v televizí.

K omluvě ji pak ve Sněmovně vyzvaly šéfka poslanců ANO Alena Schillerová a poslankyně Jana Pastuchová. „Nejsem žádná otrokyně. Žena by se takto vyjadřovat neměla,“ ohradila se proti slovům Černochové.

„Ani vy, ani já nemůžeme být otrokyně, protože všechny v této Sněmovně pobíráme plat. A to, že vy jste si moje slova vztáhly na sebe, to není můj problém. To je problém váš,“ řekla pak ve Sněmovně Černochová. „Vaši podporovatelé jsou jako otroci pro vaše hnutí ochotni udělat úplně všechno,“ dodala ministryně.

Předčítala ve Sněmovně dopis, který podle ní dostala Danuše Nerudová od podporovatelů hnutí ANO, když poté, co vypadla z prezidentské volby, označila kandidáta ANO Andreje Babiše za zlo a rozhodla se podpořit ve druhém kole jeho soupeře Petra Pavla. „Na vašem předkusu přistane baseballová pálka,“ četla poslancům Černochová, jaký dopis dostala neúspěšná prezidentská kandidátka.

„Jako poslankyně a poslanec Hnutí ANO se shora popsaným výrokem paní ministryně Černochové učiněným v jednacím sále naší sněmovny, veřejně dehonestujícím Hnutí ANO a tím i nás osobně, cítíme hluboce uraženi, a proto ve smyslu § 13 odst.2 zák. č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve znění novel žádáme o prošetření této věci a zahájení disciplinárního řízení,“ napsali poslanci Pastuchová a Mašek do svého podnětu mandátovém a imunitnímu výboru.