Kdo si doteď nezařídil voličský průkaz, už to nedožene. Včera totiž byla poslední možnost, kdy si ho lidé mohli zařídit osobně na úřadě.

Svůj hlas už odevzdali ti, kteří v současné době dlí v izolaci kvůli covidu. Aby se nesetkali s ostatními, ale zároveň nepřišli o možnost odvolit, mohli využít drive-in místa. „Nyní jsou vyškrtnuti ze seznamu voličů ve své obci,“ potvrdil pro Lidovky.cz Ondřej Krátoška, mluvčí ministerstva vnitra. Podle údajů ministerstva zdravotnictví mělo v posledním týdnu pozitivní test na koronavirus na 2700 lidí včetně dětí.

Volební místnosti

Pro ostatní voliče se volební místnosti otevřou zítra ve dvě hodiny odpoledne. Občané mohou volit až do deseti večer, kdy předseda komise zapečetí dveře místnosti. Ty se znovu otevřou v sobotu v osm ráno a zůstanou až do dvou hodin odpoledne.

Hlasovací lístky

Většina lidí už by měla mít hlasovací lístky doma, do poštovních schránek chodily voličům postupně. Pokud si je ovšem v den voleb zapomenou vzít s sebou, vracet se pro ně nemusí. Není ani problém, pokud je ztratí. Poté, co se dostaví do volební místnosti a předloží platný občanský průkaz či cestovní pas členům volební komise, dostane je volič spolu s úředně označenou obálkou.

Platné hlasy

Aby se hlas započítal, je třeba splnit jednoduchá pravidla. Volič musí z palety osmi kandidátů vybrat jen jednoho. Jeho lístek pak vložit do úředně označené obálky, kterou dostane od členů komise ještě před tím, než jde za plentu. Pokud budou v obálce dva a více lístků, hlas se nepřipočítá nikomu, stávají se neplatnými.

Středulovi voliči

Stejně tak by byl neplatný i hlas vhozený odborářskému předákovi Josefu Středulovi. Hlasovací lístek s jeho jménem sice voličům přišel společně s kompletní sadou do poštovní schránky, Josef Středula se však mezitím rozhodl, že v boji o Hrad nepokračovat. Informace o jeho odstoupení bude vyvěšena ve všech volebních místnostech.

Co neházet do urny

Za správnost voleb odpovídá volební komise, jejíž předseda před zahájením hlasování zapečetí volební schránku. Ta se nesmí otevřít do sobotního ukončení hlasování. Pokud tedy voličům do urny něco spadne, musí si počkat.

„Jestliže někdo do schránky omylem hodí občanku, volební komise ji najde až při počítání hlasů. Doklad následně uloží na obecní úřad, kde se o něj dotyčný může přihlásit,“ popsal Krátoška.

„Když do urny spadnou klíče třeba v pátek večer, má člověk až do soboty smůlu,“ dodal.

Voličský průkaz

Voličský průkaz opravňuje voliče plnit svou občanskou povinnost kdekoli v České republice. Pokud ale na poslední chvíli změní plány a lidé ze svého trvalého bydliště nakonec neodjedou, mohou odvolit i tam. Nezmění se ale to, že se před volební komisí musí prokázat občankou a voličským průkazem.

„S voličským průkazem může jít člověk volit i do volební místnosti, která spadá pod jeho trvalé bydliště,“ ubezpečil Krátoška z ministerstva vnitra.

Výsledky

Jelikož se v prezidentských volbách nemusí počítat preferenční hlasy a jde o vložení jednoho lístku do obálky, výsledky prvního kola se očekávají už pár hodin po uzavření volebních místností v sobotu odpoledne. Úderem čtrnácté hodiny komise rozpečetí urnu a začne počítat.

Vítěz

Pokud nikdo z osmi kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu, postoupí do finálního rozstřelu dva uchazeči s nejvíce voličskými hlasy. Druhé kolo voleb se uskuteční 27. a 28. ledna. Jméno nového prezidenta se tedy Česko dozví poslední lednový víkend.