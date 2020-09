Manuál pro školy má především ulevit rodičům. Někde ani na návod nečekali a už se připravili

Praha Více povinností zřejmě čeká rodiče, jejichž školou povinné děti přejdou kvůli karanténě nebo covidovému uzavření škol na online výuku. Situace by však měla být lepší než jaře, slibuje ministerstvo školství, které ve středu rozeslalo ředitelům škol manuál pro distanční vzdělávání.

Učitelům v něm doporučilo, aby už nyní v rámci prezenční výuky se žáky nacvičovali používání počítačů a aplikací, bez nichž se online vzdělávání neobejde. Školáci, zejména ti mladší, by tak měli být připraveni kdykoli plynule přejít z lavice k domácímu pracovnímu stolu.



Na jaře se podle ministerstva školství osvědčila zejména kombinace videokonferencí, komunikace pomocí e-mailů, plnění úkolů z učebnic a samostudia. Konkrétní mix by se měl podle resortu přizpůsobit věku dětí.

Předškoláci by neměli být na videokonferencích déle než půl hodiny jednou až dvakrát týdně. Mladším školákům stačí hodina denně, starším tři hodiny za sebou.

Přesně podle školního rozvrhu by se neměli učit online ani středoškoláci, za vhodnější úřad považuje tematické bloky delší, než je vyučovací hodina.

Pokud zejména mladší děti v rámci online výuky nepochytí vše, co by se měly naučit, zodpovědnost opět spočine na rodičích, což některé z nich děsí.

„Na jaře učitelka mé dcery pouze ráno vložila na stránky třídy cvičení a soupis, co mají děti ten den dělat. S Natálií jsem se pak celé dopoledne učila a vysvětlovala jí látku já. K tomu jsem pracovala na home office. Byly chvíle, kdy jsem si myslela, že se ze všeho zblázním,“ popsala pro Lidovky.cz matka desetileté školačky.

Pokud se ale pedagogové budou řídit doporučeními v manuálu a přechod na online s žáky skutečně nacvičí, mělo by se rodičům přinejmenším ulevit.

Podle ministerské příručky by se výuka na dálku měla na základních školách zaměřit hlavně na češtinu, matematiku a cizí jazyky, na středních školách navíc na oborové předměty.

Co nejdéle v lavicích

Spokojenost s manuálem vyjádřili pro Lidovky.cz všichni ředitelé škol od mateřských po střední. Doporučení v něm považují za rozumná, vycházející z jarních zkušeností a poskytující dostatečné možnosti přizpůsobit podobu distanční výuky konkrétním podmínkám. Zároveň doufají, že u nich prezenční výuka vydrží co nejdéle, protože ji považují za kvalitnější než vzdělávání na dálku.



Prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý oceňuje praktickou stránku manuálu. „Na první pohled je vidět, že byl konzultován s lidmi z praxe. Je formulován výrazně pozitivně, tedy se například nepíše, jak nespolupracující rodiny donutit se vzdělávat, ale jak jim pomoci se zapojit do výuky,“ sdělil.

Ředitel pražské Masarykovy střední školy chemické Jiří Zajíček oceňuje, že manuál řeší praktickou výuku, bez níž se neobejde studium na odborných středních školách.

Některé školy na vydání návodu nečekaly a na vše se samy připravily už v srpnu, jinde probíhají horečné přípravy nyní.

„Náš pedagogický sbor vytváří kolekci pracovních listů, které u dětí cíleně rozvíjejí potřebné kompetence i grafomotoriku, připravují sborníky s náměty her a činností, které by rodiče mohli využít při vzdělávání v domácím prostředí, včetně básniček, písniček, říkadel a pohybových her. Některé druhy různých pracovních sešitů jsme i objednali, především pro děti, jejichž rodiče nemají přístup na internet,“ popsala pro Lidovky.cz ředitelka českobudějovické mateřské školy Věroslava Brožová.