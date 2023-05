Registrované partnerství osob stejného pohlaví má být možné na více úřadech

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Žádost o matriční doklad tak půjde vyřídit na jakémkoli matričním úřadu nebo zastupitelském úřadu.

Vládní návrh změny zákona o matrikách přináší i posílení práv dětí, jimž je už nejméně dvanáct let. Budou moci vetovat rozhodnutí rodiče v případě změny svého jména, třeba po rozvodu. „Změna příjmení je obrovský osobnostní zásah. Ta hranice dvanáct let byla konzultována s dětskými psychology,“ řekl po jednání vlády ministr vnitra Vít Rakušan.

Návrh novely matričního zákona prošel prvním čtením, nyní se jím budou zabývat jednotlivé výbory.

Střet o manželství pro páry stejného pohlaví se opět posouvá

Poslanci měli ve středu začít projednávat novelu občanského zákoníku, která by umožnila manželství i pro osoby stejného pohlaví. A současně i návrh změny Listiny základních práv a svobod na zakotvení manželství jako svazku výhradně muže a ženy. Zatím se k tomu poslanci nedostali.

Pevné zařazení změny občanského zákoníku, která by umožnila manželství „pro všechny“, na což čeká LGBTQ+ komunita, v úterý navrhla šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09.

Šéf poslanců ODS Marek Benda kontroval tím, že se bude zároveň řešit také změna Listiny základních práv, která by naopak zakotvila manželství výhradně jako svazek muže a ženy.

Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan před tím navrhoval, aby zákon umožňující manželství pro osoby stejného pohlaví byl projednáván v září. „My tento návrh podporujeme, cítíme apel společnosti. Ale my ho nechceme jen projednat, my ho chceme schválit,“ řekl Rakušan.

To, že se o dvou protichůdných návrzích, které se týkají manželství, začne jednat, neznamená, že se bude i hlasovat. „Hlasovat se jen tak nebude, protože k tomu opět bude dlouhá rozprava. Ale i během ní budeme dál jednat,“ uvedla pro iDNES.cz Pekarová Adamová.

Lhůta pro povolení významných staveb

Poslanci ale začali jednáním o něčem zcela odlišném. Podpořili v prvním čtení novelu zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Nejvýznamnější stavby dálniční, železniční a vodní dopravní infrastruktury by měly ze zákona získat povolení ve lhůtě čtyř let. Změna by měla zajistit rychlejší povolování staveb.

Novela se bude vztahovat na významné dopravní stavby, u nichž budou investiční náklady nejméně 7,5 miliardy korun. Bude ji možné využít pro některé nejdůležitější dálniční stavby, jako jsou D11, D35, D6 a D5 či na severní část pražského okruhu.