Zákon umožňující manželství pojďme schvalovat na podzim, navrhl Rakušan

„Já návrh na pevné zařazení dám,“ odvětil Rakušan na dotaz, zda to v září navrhne, i když nebude jasné, zda má návrh zákona šanci projít do dalšího čtení ve Sněmovně.

To, že je návrh zákona třeba nejen projednat, ale i schválit, řekla před schůzí Sněmovny také místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová.

Již ve středu bude Sněmovna projednávat změnu zákona o matrikách, podle níž mají moci páry osob stejného pohlaví vstoupit do registrovaného partnerství na jakémkoli matričním úřadě. Nyní je možné partnerství uzavřít na 14 vybraných matrikách.

Podle Jiřího Navrátila z KDU-ČSL je to krok směřující k narovnání práv sexuálních menšin, i když nejde o manželství. „Registrujeme auta, registrujeme rybáře, registrujeme se ve spolcích,“ dal lidovecký poslanec najevo, že on osobně nepovažuje termín registrované partnerství za šťastný.

Poslankyně ANO Jana Pastuchová, která je pro zrovnoprávnění LGBTQ+ a je mezi předkladateli návrhu, který by umožnil uzavírat manželství osobám stejného pohlaví, před dvěma týdny neprosadila, aby to Sněmovna projednávala.

„Hledáme cestu, která by nám umožnila projití toho zákona,“ odvětil lidovecký poslanec Navrátil na dotaz iDNES.cz, zda podpoří projednávání zákona v září, jak to navrhuje Rakušan, i když nebude jasné, zda má zákon šanci projít. Navrátil needávno udělal coming out a přihlásil se veřejně ke své menšinové sexuální orientaci.