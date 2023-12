Stát přidá na péči 8 miliard. Jurečka pošle návrh do připomínkového řízení

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka navrhuje zvýšení příspěvku na péči v celkovém objemu 8,5 miliardy korun. Oznámil to v pátek na tiskové konferenci. Návrh nyní posílá ministr do mezirezortního připomínkového řízení, plánované změny by podle něj mohly začít platit od 1. července následujícího roku.