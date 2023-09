Musíme se postarat i o ty nejchudší. Jurečka odmítl slova prezidenta o novele

Zpřísnění pravidel pro odchod do předčasného důchodu a zpomalení tempa valorizace penzí, které novela zákona o důchodovém pojištění přinese, začne kvůli prezidentovu vyčkávání o měsíc později. K některým bodům měl totiž prezident Pavel výhrady.

Například v otázce mimořádné valorizace by postupoval ještě přísněji, než navrhují zákonodárci. Novele současně vytýká, že pro zkrácení délky odchodu do předčasného důchodu neponechala veřejnosti dostatečný čas na to, aby se s touto změnou mohla seznámit.

Ministr práce a sociálních věcí Jurečka však ve své reakci podotýká, že na rozdíl od řádných valorizací dochází k těm mimořádným velmi zřídka. K mimořádné valorizaci se vlády uchýlily v srpnu 2008 v návaznosti na vysoký růst cen v roce 2007. Od té doby došlo k další mimořádné valorizaci až v roce 2022 - tedy po čtrnácti letech.

Marian Jurečka @MJureka Vítám rozhodnutí @prezidentpavel podepsat novelu o důchodovém pojištění. Jako vláda chceme těmito změnami především docílit toho, aby důstojné důchody pobírala nejen současná, ale i budoucí generace. Jsme zodpovědní za udržitelnost důchodového systému. Podle toho jednáme.

„Proto teprve až praxe v roce 2022 ukázala, že mimořádná valorizace přidá nejméně těm, kdo pobírají nízký důchod, a naopak nejvíce přidáno dostanou ti, jejichž důchod je vysoký. To jde však zcela proti smyslu mimořádné valorizace, kdy je zapotřebí se nejvíce postarat o ty, jejichž příjem vlivem inflace přestává stačit k tomu, aby mohli důstojně žít,“ uvedl ministr.

Postarat se o ty nejchudší

Základní přínos novely ke konsolidaci veřejných financí podle MPSV spočívá v tom, že trvale upravuje pravidla, podle kterých se valorizace počítá. Jurečka zmiňuje konkrétně snížení podílu reálných mezd na valorizaci na jednu třetinu a zrušení režimu hodnocení dvou cenových indexů s promítnutím vyššího růstu do valorizace.

Podle MPSV mohou tato opatření přinést úsporu v rozsahu 0,5 – 0,6 % hrubého domácího produktu ročně.

„Naší povinností je, postarat se v případě mimořádné situace i o ty nejchudší. Inflace jim v takovém případě sebere větší část jejich příjmů, avšak právě jim byl díky mimořádné valorizaci až doposud jejich důchod navýšen nejmenší částkou. Nová úprava nyní povede k tomu, že dále už nebudeme díky valorizacím tak dramaticky prohlubovat rozdíl mezi lidmi s nižším a vyšším příjmem,“ doplňuje Jurečka.

Výhodný předčasný důchod

Novela tak podle ministra ukončuje nespravedlnost, díky které současný model mimořádné valorizace trvale zvětšoval rozdíly mezi nízkopříjmovými důchodci a těmi, kteří brali nadprůměrné důchody.

„Pokud bychom měli tato opatření použít stejně jako doposud jednou za zhruba patnáct let, kdy ze státního rozpočtu vydáme o něco více, ale úprava pravidelné valorizace přináší výrazně vyšší úsporu každý rok je, to rozumně vyvážená nutnost úspor s ochranou osob s nižšími příjmy,“ dodal ministr.

Prezident Pavel kritizoval vládu také za to, že veřejnost nebyla o novele dostatečně a včas informovaná. MPSV mu oponuje mimo jiné počtem podaných žádostí o předčasný důchod, který je i letos ve srovnání s rokem 2021 výrazně vyšší.

„Z našich dat je navíc zřejmé, že zkrácení lhůty pro odchod do předčasného důchodu z pěti na tři roky není pro většinu žadatelů překážkou,“ uvedl František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení, který dodal, že v minulosti drtivá většina žadatelů odcházela do předčasného důchodu v rozmezí do tří let před řádným termínem.

„Změna nastala až v loňském roce, kdy o předčasný důchod začali žádat lidé především z důvodu finanční výhodnosti, a ne jako v minulosti proto, že by potřebovali akutně vyřešit svoji životní situaci nebo že chtěli odejít do důchodu dříve, a to i za cenu nižších příjmů,“ upřesnil Boháček.